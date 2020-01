Najbogatiji i najmoćniji ljudi na svijetu strahuju od ekstremnog vremena, kolapsa ekosustava i geomagnetskih oluja, uzbunu dižu i financijaši

Tjedan dana pred početak godišnjeg skupa bogatih i utjecajnih u švicarskom Davosu, organizator WEF je izdvojio najveće aktualne opasnosti za društvo, a tvrtka Blackrock koja upravlja s imovinom od 7000 milijardi dolara najavila je prilagodbu investicijske strategije i upozorila da će do korjenitih promjena u svjetskim financijama doći brže nego što to mnogi očekuju

Na prvom mjestu analitičari su izdvojili "ekstremne vremenske nepogode" i štetu koju nanose u ljudskim životima i oštećenoj imovini. Na drugoj poziciji najvećih rizika nalazi se opasnost od neprilagodbe kompanija i država na klimatske promjene i izostanak pokušaja da se one ublaže. Nakon toga slijedi rizik od velikog gubitka bioraznolikosti te kolapsa kopnenih i morskih ekosustava s nepovratnim posljedicama za okoliš i posljedična ozbiljna oskudica sirovina kako za ljude tako i za ekonomiju. Listu pet najvećih rizika zaključuju "velike prirodne nepogode poput potresa, tsunamija, vulkanskih erupcija i geomagnetskih oluja" te "zagađenje okoliša izazvano ljudskim djelovanjem, poput izlijevanja nafte i radioaktivnog zagađenja".

Na tom tragu nalaze se i izjave Klausa Schwaba , osnivača WEF-a, koji je prošlog mjeseca u nizu svjetskih publikacija, povodom 50. obljetnice organizacije, objavio novi "manifest". U njemu poziva kompanije i njihove čelnike da usvoje novu perspektivu koja bi u vidu imala ostvarivanje koristi za sve aktere, a ne samo za vlasnike, odnosno dioničare. U razgovoru za britanski dnevnik Financial Times Schwab tvrdi da je WEF i osnovan s tom namjerom, a da je tzv. "dioničarski" kapitalizam, okrenut kratkoročnim ciljevima ostvarivanja što veće dobiti nauštrb svega ostalog, zapravo zaživio osamdesetih godina.

Emilio Granados Franco , šef odjela za globalne rizike i geopolitiku u Svjetskom ekonomskom forumu upozorava da bi zbog uske povezanosti ekonomskih rizika i rizika vezanih uz okoliš fokusiranje na samo jednu kategoriju moglo dovesti do zanemarivanja integriranih rješenja za ublažavanje njihovih posljedica. Mada su najveće opasnosti vezane uz prirodu i okoliš, ignoriranjem ekonomskih faktora te će opasnosti biti teže izbjeći, upozoravaju u WEF-u.

Svjetski ekonomski forum u tome se nalazi u vrlo nezgodnoj poziciji. Redoviti godišnji skup, čije najnovije izdanje počinje idućeg tjedna već je dugo metom kritika jer ga se percipira kao skup bogatih i utjecajnih gdje se baš i ne može čuti glas prosječnih građana. No, u skladu s proklamiranom porukom važnosti zaštite okoliša, u hrpi poznatih menadžera i političara, ove se godine očekuje i poznata švedska srednjoškolska aktivistica Greta Thunberg .

Fink je najavio i da će se Blackrock posvetiti "održivim" verzijama svojih tradicionalnih investicijskih strategija kako bi time ispunio zahtjeve investitora. Jedan od koraka je postepeno dezinvestiranje oko pola milijarde vrijednih ulaganja u kompanije vezane uz industriju ugljena do sredine desetljeća. Blackrock namjerava i pokrenuti fondove u kojima će se nalaziti dionice kompanija koje posebnu pažnju posvećuju održivom poslovanju, a investitori u Blackrock će moći i dodatno filtrirati ulaganja ovisno o gospodarskim sektorima.

Takav stav o društveno odgovornom poslovanju posebno je dobio zamaha u posljednjih nekoliko godina nakon što su se počele jače osjećati posljedice klimatskih promjena. Kompanije su, usprkos tome, svoje odgovorno poslovanje promovirale i prakticirale uglavnom više sa željom stvaranja pozitivnog imidža među potrošačima, dok su stvarni napori da se poslovni procesi korjenito promijene bili nešto rjeđi.

U tom svjetlu treba gledati i najavu Blackrocka. Mnogi kritičari spremni su primijetiti da se Blackrock odlučio na zaokret više zbog toga što su investicije u sektore koji snažno zagađuju okoliš posljednjih godina jednostavno postale manje profitabilne, nego što je to bilo iz filantropskih pobuda. Brzim razvojem modernih tehnologija manje štetnih za okoliš u posljednja dva desetljeća došlo se do razine u kojoj i one postaju širokoisplative.