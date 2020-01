Znanstvenici ispred Banskih dvora: Predali peticiju sa 550 potpisa i iznijeli 11 zahtjeva

Predstavnici 550 hrvatskih znanstvenika koji su potpisali Apel za sustavnu klimatsku akciju u utorak su ga predali Vladi, premijeru, Saboru i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

'Svi grafovi koje dobivamo mjerenjima pokazuju da smo se približili opasnoj granici klimatskih promjena, kada više neće biti moguć povratak', kazao je Nikola Biliškov s Instituta Ruđer Bošković na konferenciji za novinare ispred Banskih dvora.

Znanstvena istraživanja pokazuju da su antropogeni utjecaji dominanatan faktor koji je doveo do aktualnih klimatskih promjena. Te znanstvene činjenice jasno upućuju na vrlo ambicioznu akciju na globalnoj razini, s konkretnim ciljevima: emisije ugljikovog dioksida moraju biti radikalno srezane kako bi već tokom ove godine dosegle svoj vrhunac, da bi se zatim smanjile za 45 posto do 2030., dok bi se do 2050. emisije trebale potpuno ukinuti, kazao je Biliškov.

Apel je poziv tijelima zakonodavne i izvršne vlasti na donošenje i implementaciju ambicioznih politika koje su preduvjet sustavnog suočavanja s klimatskom krizom.