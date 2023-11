Najam sobice od 11 kvadrata - 300 eura! Njemački grad kreće u obračun s visokim cijenama

Cijene najma stanova u hrvatskoj metropoli posljednjih su godina otišle u nebesa, a sličnu sudbinu dijele i ostali veliki europski gradovi. No jedno je kad se na cijelom tržištu povećaju cijene zbog male ponude i velike potražnje, a drugo kad netko napuše cijene svoje nekretnine jer misli da može. Pobornici slobodnog tržišta rekli bi da tu nema ništa sporno - ako ta nekretnina nađe svog kupca, svi sretni. No u nekim njemačkim gradovima to ipak nije dozvoljeno

Najam stana koji je zreo za renovaciju od 70 kvadrata po cijeni od 1100 eura - jedna soba od 11 kvadrata u tom stanu za 330 eura. Toliko u Frankfurtu jedan mladić mora izdvojiti za najam sobe. Gorka je to stvarnost mnogih ljudi diljem Njemačke, ako uopće imaju sreće pronaći stan. Najamnina u njemačkim gradovima već godinama raste. Dok je cijena najma po kvadratnom metru u Gradu na Majni početkom 2019. još uvijek bila gotovo 16 eura, ove godine porasla je na 19,59 eura. Slična situacija je i u Berlinu, gdje je prije četiri godine najam koštao oko 12,29 eura po kvadratu, dok se ove godine popeo na 19,30 eura. Situacija više ne pogađa samo ljude s niskim primanjima, nego je voda do grla došla i srednjoj klasi. vezane vijesti NA OSAM MILIJARDI EURA Njemačka namjerava udvostručiti vojnu pomoć Ukrajini?

vojna oprema Njemačka vlada odobrila višestruko povećanje izvoza oružja u Izrael Problem male ponude i velike potražnje dugoročno može riješiti izgradnja novih nekretnina, no u Njemačkoj se sve manje gradi. Broj izdanih građevinskih dozvola za stanove u prvih osam mjeseci ove godine pao je za 28,3 posto u odnosu na prošlu godinu. Vladajuća semafor-koalicija nije se uspjela ni približiti brojci od 400.000 novoizgrađenih stanova godišnje koje je obećala na početku svog mandata. Nedavno je tamošnja ministrica graditeljstva podigla bijelu zastavu i rekla da neće uspjeti u svom naumu ni ove godine. No grad Frankfurt ne želi samo biti promatrač divljanja cijena najma na tržištu nekretnina te nudi podršku najmoprimcima koji plaćaju previsoke cijene najma. U Gradu tako provjeravaju sve 'dojave' o preskupim cijenama najma. Nekretnine u Njemačkoj Izvor: Profimedia / Autor: Wide Eye Pictures / Alamy / Alamy / Profimedia







Stanodavci koji zahtijevaju najamninu za 20 posto veću od ostalih nekretnina u istom rangu, krše zapravo njemački Zakon o gospodarskom kriminalu. Tako se na web-stranici grada može izračunati i je li najamnina vašeg stana 'primjerena' ili nije. Ako se utvrdi da nije, na teren se šalje vještak koji onda detaljno pregleda stan i fotografira sve prostorije, na temelju čega se izračunava indeks prosječne cijene najamnine za taj stan. Svi ti pojedinačni podaci se onda koriste kako bi se izračunao i jednostavni indeks prosječne cijene najma koji trebaju potvrditi i udruženje stanara i stanodavaca te predstavnici lokalnih vlast, a koji služi kao orijentir za druge stanarine. Ako se ispostavi da stanari doista plaćaju previsoku cijenu najma, postoji nekoliko mjera protiv stanodavca. Najčešće se u praksi događa da stanar obavijesti svog stanodavca o previsokom najmu pa se stvar riješi dogovorom. Ako stanodavac pak ne pristane na smanjenje najamnine, može biti kažnjen, a ako ni to nije dovoljno, grad će vlasnika stana tužiti. Ipak, unatoč tome što tamošnje gradske službe primaju sve više pritužbi na previsoke cijene najma, mnogi se stanari ne usuđuju nešto poduzeti protiv svojih stanodavaca jer strahuju da će im pokušati zagorčati stanovanje na sve moguće načine kako bi dobrovoljno izašli iz stana.

