Nabiru se crni oblaci: Njemačka, Velika Britanija i Japan jedva izbjegli recesiju

Dvije najveće europske ekonomije, njemačka i britanska, uspjele su za dlaku izbjeći recesiju, no objavljene brojke, kao i vijesti koje dolaze iz Japana i SAD-a, i dalje ne ulijevaju previše optimizma u buduće kretanje globalne ekonomije

U posljednjih godinu i pol dana u medijima se svako malo pojavi neka zloguka prognoza analitičara i ekonomista o skoroj globalnoj recesiji i ekonomskom krahu. Crna očekivanja temelje se na nizu pokazatelja i procjena, a dijelom služe i kao moguća upozorenja, kakvih je nedostajalo pred financijskom i ekonomskom krizom koje su obilježile kraj prošlog desetljeća. Mada se ne može isključiti mogućnost da će do kraha opet doći, podaci objavljeni posljednjih dana ukazuju na to da situacija, koliko god nije impresivna, još uvijek nije ni depresivna.

Njemačka je tako u drugom tromjesečju zabilježila kvartalni pad od 0,2 posto . Treće tromjesečje ipak je donijelo minimalan rast BDP-a od 0,1 posto . U odnosu na isti kvartal lani, Njemačka je u godinu dana ostvarila rast BDP-a od tek pola postotka. Za državu kojoj se često tepa da je ekonomski zamašnjak Europske unije, ta je brojka gotovo mizerna, no nije neočekivana.

Slična utješna, ali ne optimistična, slika dolazi iz Velike Britanije. Tamošnja je ekonomija u drugom tromjesečju zabilježila kvartalni pad od 0,2 posto , no od recesije ju je spasio rast od 0,3 posto u trećem kvartalu. U odnosu na treće tromjesečje prošle godine, Velika Britanija ostvarila je rast BDP-a od jedan posto , a analitičari napominju kako je to najniži godišnji rast u posljednjih desetak godina.

Statistika je pokazala da je njemačka ekonomija u trećem tromjesečju uspjela ostvariti rast najviše zahvaljujući potrošnji građana. Vlada u Berlinu zasad se opire sve glasnijim pozivima da potakne ekonomiju jačim investicijama iz proračuna, no ministar gospodarstva Peter Altmaier priznao je da, iako Njemačka nije u recesiji, 'brojke su i dalje preslabe'.

Za pozitivan pomak, tumače ekonomisti, zaslužan je snažan srpanj, i to u britanskom uslužnom sektoru, jer tamošnja industrija već neko vrijeme ne uspijeva uhvatiti zamah. Na kompanije, očekivano, utječe neizvjesnost oko famoznog Brexita. Nepoznanice oko uvjeta po kojima će britanske industrijske kompanije ubuduće trgovati s ostatkom Unije tjera ih na stvaranje zaliha, što u jednom trenutku pojačava proizvodnju, no kako je konačni datum izlaska već dva puta odgođen, dolazi do oslobađanja tih zaliha i posljedičnog smanjenja proizvodnje.

Neuvjerljivi podaci došli su ovih dana i iz druge po veličini ekonomije u Aziji. Japanska je privreda u trećem kvartalu ostvarila najniži rast u posljednjih godinu dana i on je na tromjesečnoj razini iznosio jedva 0,1 posto, pokazali su preliminarni podaci objavljeni prošlog tjedna. Slabašan rast posljedica je nesigurnosti u svjetskoj trgovini izazvane trgovinskim ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, a to nije uspjela nadoknaditi ni domaća potrošnja.