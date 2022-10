Na fenomenalnom drugom izdanju WOLF-a sudionici jednoglasno poručili: Samo krenite!

WOLF tim opet je oduševio dinamičnim konceptom, a inspirativni govornici pričama o uspjehu i borbi zvanoj život

Pregršt inspirativnih poslovnih, ali i životnih priča, dobrih savjeta, emocija I smijeha – tako bi se ukratko mogla opisati atmosfera koja je ovog vikenda vladala u prostorijama Kaptol Boutique Cinema. Povod svemu bila je Women of Luminous Future konferencija, fantastičan projekt iza kojeg stoje mladi i ambiciozni ljudi koji su, vlastitim trudom i kreativnošću te bez podrške velikih korporacija ili udruga, došli na ideju kako svima onima koji su na početku poslovnog puta ili pak žele promijeniti svoju profesiju, dati prijeko potreban vjetar u leđa.

Odaziv publike dokaz je kako se sav trud WOLF tima isplatio. Dvorana je oba dana bila puna entuzijastičnih ljudi, a u pojedinim trenucima, stajalo se i na ulazu. Sve kako bi se iz prve ruke čule priče sudionika koje dokazuju kako je uz dozu volje, kreativnosti i želje za uspjehom sve moguće. WOLF timu je pošlo za rukom okupiti vrhunske profesionalce iz najrazličitijih branši, zbog čega se svaki sudionik mogao poistovjetiti i iz dvorane izaći obogaćen i motiviran riječima onih koji su, baš poput njega, isto bili na početku. Različite forme poput panela, intervjua, motivacijskih govora i poslovnih speed spojeva doprinijele su dinamici koju je bilo lako pratiti, a sve je izbalansirano zakuskama i coffee break-om na kojima su posjetitelji mogli prići te porazgovarati sa sudionicima i govornicima.

Teško bi bilo izdvojiti najzanimljiviju priču, međutim na ovacije publike posebice je naišao mladi Marko Babić, koji je pokazao kako i nakon teške zdravstvene dijagnoze s kojom je bio suočen, mjesta odustanku nema te kako je svaki dan dragocjen. Kako je biti žena u industriji u kojoj dominiraju muškarci, otkrila nam je Lara Topol, operaterka u NE Krško. Stres, odricanje, žrtvovanje privatnog života, mnogi Božići i Nove godine provedene na radnom mjestu, ali i adrenalin, dinamičnost i važnost njezinog zanimanja za sve nas – sve je to dio posla kojeg Lara s osmijehom na licu odrađuje svaki dan. Na temu promjene profesije i usklađivanja poslovnih obveza s najtežom životnom ulogom, ulogom majke, iskreno su progovorile Nevena Rendeli Vejzović, Lana Klingor Mihić i Žakline Troskot, na panelu pod nazivom Okret za 180º. Tako je Lana Klingor Mihić otkrila kako se kao samohrana majka našla u situaciji u kojoj rata kredita premašuje iznos plaće te zašto se odlučila pokrenuti svoj projekt sLANA KUHArica: 'Rasplakala sam se jer više nisam htjela imati agenciju, nisam htjela da me ljudi stalno zovu. Nazvala sam Andreja Barbierija. Pitao me može li mi pomoći, što želim raditi ako ne želim imati agenciju. Rekla sam mu: želim kuhati. Bio mi je ogroman vjetar u leđa i sve stvari koje mi je tada rekao, kasnije su se obistinile.' Svoj životni put podijelila je i Žakline Troskot i publici ispričala kako je napustila „njemački san“ i siguran posao te se hrabro upustila u slastičarsku avanturu koju danas svi poznajemo pod nazivom Amèlie. Nevena Rendeli Vejzović otkrila je kako posao ne mari previše za privatne tragedije, a i da život nosi nepredvidive okolnosti na koje ne možemo utjecati: '10.03.2020. otvorila sam svoju firmu za evente i PR, a cilj je bio povezati se s partnerima i organizirati događaje s velikim brojem ljudi na jednom mjestu. 15.03. proglašen je lockdown i razmišljala sam što je najgore što se može dogoditi, pa ne može svijet valjda stati. 22.03. dogodio se potres u Zagrebu i dogodilo se ono najgore – svijet je uistinu stao'. Međutim, iako je osjetila Murphyjev zakon na svojoj koži, Nevena otkriva kako ni jednog trena nije požalila svoju odluku da prekine svoju televizijsku karijeru i osnuje vlastitu firmu. Sve tri pametne, sposobne i hrabre žene složile su se kako im je najveći vjetar u leđa majčinstvo, s čime su se poistovjetile i mnoge druge žene u dvorani. O važnosti osobnog brendiranja i svim mogućnostima koje društvene mreže pružaju raspravljali su Mia Kovačić, Maša Zibar, Natko Beck i Juraj Šebelj na panelu Manufaktura lajkova. Naizgled nespojivo spaja Natko Beck, liječnik i influencer, koji je naglasio koliko je važno ozbiljno shvatiti posao influencera: 'Publika zahtjeva preuzimanje odgovornosti za plasiran sadržaj, influencer od toga ne može pobjeći'.

Ovo su samo neke od tema pokrivenih na ovogodišnjem WOLF-u, koji je kao i prošle godine, konceptom oduševio sve prisutne. Savršenom spoju poslovnog i opuštenog svakako su doprinijeli voditelji konferencije Antonija Mandić i Frano Ridjan, koji su neposrednošću i dobrim humorom zaokružili čitavu priču.