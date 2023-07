Monstruozno čudo u Las Vegasu: U industriji zabave sam 40 godina. Ovo je iznad svega...

Službenog imena - The Sphere at The Venetian Resort - neće za javnost biti otvorena još najmanje tri mjeseca, kada bi je serijom koncerata trebao 'krstiti' legendarni irski bend U2.

S 112 metara visine i 157 metara širine lasvegaška dvorana trenutno je najveća sferna građevina na svijetu.

Njezina cijela vanjska površina je ogroman LED zaslon. Ekran ima površinu od gotovo 54.000 kvadratnih metara i potpuno je programabilan, što znači da može prikazivati što god vam padne na pamet. Za prikaz slike zaduženo je oko 1,2 milijuna LED elemenata sposobnih prikazati do 256 milijuna nijansi boja.