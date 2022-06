Mogu li kriptovalute uopće preživjeti katastrofalan pad bitcoina i hoće li se kaos preliti na tradicionalne burze?

Cijelo tržište kriptovaluta - od 'rudara' do špekulanata - priprema se za novi udar koji čeka tu industriju nakon što je cijena bitcoina proteklog vikenda padala i debelo ispod razina od 20.000 dolara. Trenutačno se bitcoin drži iznad te psihološke granice, no svi na tržištu su nervozni jer uopće nije jasno mogu li kriptovalute preživjeti u ovim uvjetima

Tradicionalna financijska tržišta također su nemirna jer se strahuje da će prerani prekid državnih poticaja dovesti do recesije, kako u SAD-u, tako i u Europi. Prošlog tjedna dionička tržišta imala su najgori tjedan od početka pandemije, no to je ništa u usporedbi s bitcoinom koji je od studenog prošle godine i razine od 70.000 dolara spao na samo 20.000 dolara.

Nayib Bukele, predsjednik El Salvadora, koji je u tu zemlju uveo bitcoin kao službeno sredstvo plaćanja, u subotu je poručio da treba prestati gledati grafikone i 'uživati u životu'. Zanemario je upozorenja Međunarodnog monetarnog fonda o tome da ne uvodi bitcoin kao službenu valutu jer bi mogao destabilizirati cijelu zemlju.