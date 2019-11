Mogu li Apple, Google i Facebook riješiti stambenu krizu u Silicijskoj dolini, za koju su oni najodgovorniji

Apple namjerava uložiti 2,5 milijardi dolara za rješavanje krize stanovanja u Silicijskoj dolini i San Franciscu. Facebook obećava milijardu, Google također milijardu za gradnju 20.000 stanova, a multinacionalka Wells Fargo još jednu milijardu do 2025. za nove stanove u San Franciscu. Microsoft obećava 500 milijuna za izgradnju stanova u Seattleu, a Amazon, sa sjedištem u istom gradu, isprsio se s tek osam milijuna pomoći za stambeno ugrožene

Kada je prljavu zamijenila čista IT industrija, u Silicijsku dolinu i San Francisco nagrnule su stotine tisuća informatičkih stručnjaka iz cijelog svijeta, a oni su negdje morali stanovati. No dok se digitalni prostor činio beskonačnim, grad je imao izuzetno ograničenu ponudu stanova i kuća, toliko ograničenu da se prosječna cijena kuće prošle godine popela na 1,3 milijuna dolara. Visokoobrazovani bijelci iz Googlea, Applea, Salesforcea, Facebooka i LinkedIna digli su cijene troškova života i nekretnina u nebo te potpuno istisnuli starosjedioce iz grada, velike IT kompanije pokupovale su zadnje četvorne metre industrijskih i poslovnih zona, a cijena zemlje postala je dominantno političko pitanje. Stari stanovnici iz radničkih četvrti istisnuti su iz svojih domova, a oni su doživjeli temeljit makeover i pretvoreni su u luksuzne stanove, toliko skupe da ih mogu podnijeti samo zaposlenici Applea, Facebooka i Googlea, jer stanarina guta do 40 posto prosječnog prihoda. Tako su 51 posto kupaca softveraši, a više od 1000 zainteresirano ih je za kupnju kuća skupljih od tri milijuna dolara.

Iz grada stoga odlaze pripadnici nekih važnih profesija, pa da ih zaustavi, Facebook velikodušno donira 25 milijuna dolara za gradnju 120 stanova u Palo Altu namijenjenih učiteljima. Od onih 2,5 milijardi Apple namjerava znatan dio uložiti u rješavanje stambenog pitanja 'ugroženim skupinama', u koje ubraja učitelje i veterane, a beskućnicima je namijenio 50 milijuna. Microsoft je dio donacije, uz ono što je namijenio svojem pomoćnom osoblju poput čistača ili kuhara u kantinama, također obećao učiteljima i vatrogascima koji Kaliforniju nekoliko puta godišnje spašavaju od vatrenih stihija.