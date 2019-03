Mlijeko poskupljuje najmanje 52 lipe, vraća se naknada za boce do 2 decilitra

Mlijeko i tekući mliječni proizvodi od početka iduće godine poskupjet će za najmanje 52 lipe, a dječji i ostali napici te vina u bočicama do dva decilitra bit će skuplji za najmanje 60 lipa zbog novog pravilnika i uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom, koji su jučer poslani na javno savjetovanje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike tako je odlučilo vratiti povratnu naknadu za mlijeko i tekuće mliječne proizvode koju je SDP-ova Vlada ukinula 2015., a prvi se put uvodi i povratna naknada za pića u jednokratnoj PET, metalnoj i staklenoj ambalaži do dva decilitra jer se dosad plaćala naknada za bočice volumena većeg od dva decilitra, piše Jutarnji list.

Povratna naknada iznosit će 50 lipa po boci, dok će naknada gospodarenja po jedinici ambalaže za mlijeko iznositi dvije lipe plus PDV, a za bočice do dva decilitra deset lipa plus PDV.