Znate li čitati oznake na ambalaži i treba li automatski bacati hranu nakon isteka roka trajanja

U svijetu u kojem jako puno ljudi još uvijek umire od gladi bacaju se nevjerojatne količine ispravne hrane. Gomila hrane završi u smeću zbog ležernijeg pristupa upravljanju narudžbama u ugostiteljstvu, no studija nedavno provedena u SAD-u pokazuje kako veliku ulogu u tome igraju i kućanstva zbog pogrešnog tumačenja datuma otisnutih na ambalaži

Situacija s datumima na pakiranju hrane u SAD-u je nešto kompliciranija nego kod nas pa dok naše potrošače zbunjuju dvije oznake, Amerikanci su u nedoumici s čak tri: 'Najbolje do', 'Prodati do' i 'Upotrijebiti do'.

Rezultat pogrešnog shvaćanja tih oznaka je previše bačene ispravne hrane, a studija pokazuje da čak 84 posto Amerikanaca povremeno baca hranu i kad se približava datum otisnut na ambalaži. Da stvar bude gora, kao datum do kojeg je hrana sigurna nerijetko uzimaju 'Najbolje do' ili 'Prodati do'.

Značenje oznaka datuma na hrani

'Najbolje do' označava datum do kojega je hrana na svom vrhuncu po okusu ili kvaliteti, 'Prodaj do' oznaka je za trgovce i govori im do kojeg bi datuma hranu trebali prodavati ili ju držati na stanju svojih zaliha, dok 'Upotrijebiti do' označava krajnji preporučeni datum do kojega možete jesti hranu vrhunske kvalitete.

Iako se svi ovi datumi odnose na kvalitetu i svježinu, 42 posto ispitanika studije o gospodarenju otpadom uvjereno je kako se oznaka 'Upotrijebiti do' odnosi na sigurnost, dok čak 19 posto njih to misli za oznaku 'Prodati do'.

U nastojanju da raščiste nejasnoće oko oznaka, neke grupacije u prehrambenoj industriji SAD-a pokušavaju popis oznaka svesti na dvije: 'Najbolje upotrijebiti do', što bi se odnosilo na svježinu i kvalitetu, i 'Upotrijebiti do' što bi se kod vrlo kvarljive hrane odnosilo na posljednji dan kad je ona sigurna za jelo.

Međutim, niti jedna od dvije oznake koje su neke tvrtke već počele primjenjivati, a kakve se koriste i kod nas, vlasti SAD-a ne smatraju jamcem sigurnosti hrane.