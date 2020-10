Ministrica Tramišak uručila 13 ugovora Hrvatskom Telekomu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa vrijedne 820,5 milijuna kuna

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak uručila je članovima Uprave Hrvatskog Telekoma Nataši Rapaić i Borisu Drilu 13 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva 'Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima' ukupne vrijednosti 820,5 milijuna kuna, od čega je 323,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Hrvatski Telekom će s partnerima provoditi projekte na područjima sljedećih 10 županija: Brodsko-posavska (8342 korisnika), Dubrovačko-neretvanska (grad Dubrovnik 12.196 korisnika), Istarska (općina Medulin 11.205 korisnika te gradovi Poreč 11.189 i Rovinj 9366 korisnika), Krapinsko-zagorska (općina Đurmanec 10.699 korisnika), Međimurska (grad Mursko Središće 11.240 korisnika), Osječko-baranjska (9991 korisnik), Splitsko-dalmatinska (grad Omiš 10.627 korisnika), Varaždinska (grad Ludbreg 8200 korisnika), Vukovarsko-srijemska (grad Vukovar 15.682 korisnika) i Zagrebačka (gradovi Sveta Nedelja 16.731 i Zaprešić 13.307 korisnika).

Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma, ovom prigodom je istaknuo: 'Iznimno sam ponosan na današnje potpisivanje 13 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za različita teritorijalna područja u Hrvatskoj, a na kojima će Hrvatski Telekom, najveći privatni investitor u digitalizaciju, izgraditi širokopojasne mreže nove generacije (NGA), i to najkasnije do kraja 2023. godine. Hrvatski Telekom kontinuirano ulaže u razvoj optičke mreže, a posebno me veseli što aktivno radimo na digitalizaciji svih dijelova Hrvatske i što ćemo putem ovih projekata implementirati mrežu i u manje urbanim, odnosno ruralnim sredinama Hrvatske te za gotovo 149 tisuća potencijalnih korisnika omogućiti NGA pristup, što će značiti brzine pristupa internetu od 100 Mbit/s.'