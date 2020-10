Drilo: Hitno su nam potrebne reforme nužne za rast digitalne ekonomije

Danas objavljeni podaci Svjetske ljestvice digitalne konkurentnosti pokazuju da Hrvatska mora značajno ubrzati provedbu reformi neophodnih za značajniji rast digitalne ekonomije i konkurentnost gospodarstva. Naime ovogodišnja ljestvica pokazala je da počinjemo zaostajati za zemljama u okruženju, što se vidi i po tome da smo prema analiziranim podacima najlošije ocijenjena članica EU-a

Pozitivni pomaci dogodili su se u područjima u kojima su najveći utjecaj imale privatne investicije, npr. u području znanja, tj. ulaganja u istraživanje i razvoj, te patenti visoke tehnologije i investicije u sektoru telekomunikacija (razvoj novih tehnologija, jačanje infrastrukture), dok se najveće zaostajanje osjeti u područjima koja spadaju pod ingerenciju javnih vlasti.

'Treba primijetiti da je, za razliku od opće konkurentnosti, digitalna konkurentnost Hrvatske ipak porasla. S obzirom na to da sve zemlje digitalizaciju vide kao ključnu polugu povećanja konkurentnosti, za veći pomak na ljestvici trebat će učiniti još više napora i sada je pravi trenutak za to', izjavio je Boris Drilo, predsjednik HUP ICT udruge, i dodao: 'Kao primjer navodim nedavni iskorak Vlade kada su snižavanjem cijena za radiofrekvencijski spektar povećane privatne investicije u telekomunikacijsku infrastrukturu, koje su ovom izvješću naglašene kao jaka točka. S druge strane kao slaba točka je ocijenjen razvoj te primjena tehnologije, a što bi se moglo značajno i relativno brzo poboljšati promjenom Strategije pametne specijalizacije i uvrštenjem ICT područja kao vertikalnog prioriteta, čime bi ICT firme mogle aplicirati za sufinanciranje projekata istraživanja i razvoja. U posljednjih nekoliko godina zalažemo se za ovu promjenu i trenutak otvaranja novog financijskog razdoblja EU-a najbolji je trenutak za to.'