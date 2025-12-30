MidEuropa preuzima većinski udjel Optike Anda

MidEuropa najavljuje će u Optiku Anda investirati skupa s Andrijom Banovićem , predstavnikom druge generacije osnivačke obitelji i člana Uprave Optike Anda.

Transakcija podliježe uobičajenim odobrenjima regulatornih tijela i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a zaključenje se očekuje u prvoj polovici 2026. godine. MidEuropa namjerava podržati sljedeću fazu rasta Optike Anda kroz nastavak širenja u Hrvatskoj, uz ciljani međunarodni rast u srednjoj i jugoistočnoj Europi, kaže se u priopćenju MidEurope.

Investicija MidEurope, kako su istaknuli, predstavlja važan korak prema daljnjoj konsolidaciji regionalnog tržišta te postavlja temelje za održivi organski rast, podržan pažljivo odabranim dodatnim akvizicijama. Menadžment tim Optike Anda, uz podršku operativnog tima MidEurope, radit će na postizanju operativne izvrsnosti, daljnjoj digitalizaciji poslovanja i širenju na nova tržišta.

Generalni direktor Optike Anda Zvonimir Šimić je kazao kako su uz kontinuiranu podršku postojećih vlasnika, Andrije Banovića i novog partnera, MidEurope, u izvrsnoj poziciji za ubrzanje rasta Optike Anda i ostvarenje ambicioznijeg razvojnog puta.

Operativni partner u MidEuropi Alain Beyens je istaknuo kako potražnja za optičkim uslugama nastavlja rasti, potaknuta povoljnim demografskim trendovima i sve većom sviješću o zdravlju očiju. Optika Anda je osnovana 1999. godine, najveći je maloprodajni lanac optike u Hrvatskoj i jedna od najvećih neovisnih tvrtki u maloprodaji optičkih proizvoda u jugoistočnoj Europi. Tvrtka upravlja mrežom od 64 poslovnice, a zapošljava više od 300 djelatnika.

MidEuropa je investitor na tržištu kapitala (private equity) sa sjedištem u Londonu te uredima u Varšavi i Bukureštu. Do sada je, kako navodi, prikupila i upravljala fondovima vrijednima više od 6,8 milijardi eura te realizirala 46 temeljnih investicija i više od 290 dodatnih akvizicija u 20 zemalja.