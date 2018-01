Marić: Porez na nekretnine nećemo uvoditi, a PDV ćemo smanjiti početkom 2019.

U intervjuu Globusu ministar financija Zdravko Marić demantirao je teze da je smanjenje PDV-a vezano uz uvođenje poreza na nekretnine

'Stvorio se dojam da je porez na nekretnine ponovno tema na stolu, no ja sam to odmah otklonio. Smanjenje PDV-a je tema, porez na nekretnine nije. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da smanjimo PDV od početka 2019. godine', rekao je Marić.

Pritom naglašava da Hrvatska treba proći opsežnu proceduru u kojoj je prvi korak ulazak u tečajni mehanizam, tzv. ERM II, koji po njegovom mišljenju ima još strože kriterije nego što su oni iz Maastrichta.

Upitan što za Hrvatsku može značiti podizanje kamata u ECB-u i američkom FED-u, Marić naglašava da to treba ozbiljno uzeti. 'Ne očekujem da će doći do naglog rasta, no ipak za njega moramo biti spremni, a smatram i da imamo dovoljno prostora, rezervi i mogućnosti neutralizirati takve pritiske kroz daljnje smanjenje premije rizika za Hrvatsku. Upravo su te, u javnosti već famozne, strukturne reforme ključne kako bi smanjena premija rizika bila veća od povećanih referentnih kamatnjaka te kako ne bismo značajnije osjetili promjene globalnih čimbenika na koje ne možemo utjecati', zaključuje Marić.