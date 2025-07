Ruska središnja banka znatno snizila troškove zaduživanja

Budu li ključni pokazatelji signalizirali izrazitije usporavanje gospodarstva, inflacija će se spustiti ispod ciljane razine i središnja banka moći će bržim tempom snižavati kamatne stope no što je bila očekivala, istaknula je Nabiullina.

U lipnju rast cijena još je izrazitije usporio, na 9,4 posto, a do 21. srpnja inflacija se, po izračunima središnje banke, spustila na 9,2 posto.

U takvim je uvjetima središnja banka u petak snizila kamatne stope za čak dva postotna boda, na 18 posto.

Inflacija slabi bržim tempom no što se bilo očekivalo, uz usporavanje domaće potražnje, naveli su u priopćenju, uz zaključak da se rusko gospodarstvo vraća na putanju uravnoteženog rasta.

Gospodarska aktivnost trebala bi ove godine porasti za jedan do dva posto, potvrdili su procjenu iz travnja. U 2024. uvećana je za 4,1 posto. U 2026. središnja banka očekuje rast u rasponu od 0,5 do 1,5 posto.

Inflacija bi se u cijeloj ovoj godini, po njihovim novim prognozama, trebala kretati u rasponu od šest do sedam posto. Do sada bili su očekivali raspon od sedam do osam posto.

Rast cijena trebao bi se spustiti na ciljanih četiri posto u 2026. godini, potvrdili su u petak važeću procjenu.

Inflacija bi mogla ponovo ubrzati ako gospodarstvo ponovno krene putanjom 'pregrijavanja' ili ako se pogoršaju uvjeti za vanjsku trgovinu, naveli su

Među rizicima koji bi mogli biti potaknuti rast cijena, i to kroz "dinamiku tečaja rublje", izdvojili su i još značajnije usporavanje svjetskog gospodarstva i pad cijena nafte ako trgovinske napetosti eskaliraju.

Inflacija bi mogla i oslabiti ako visoki troškovi zaduživanja značajnije zakoče kreditiranje i domaću potražnju, navodi se u priopćenju.