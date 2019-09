'Mali minus nije razlog za paniku, hrvatski kampovi imaju potencijal biti top turistički proizvod na Mediteranu, no moramo riješiti problem sa zemljištem'

U hrvatskim kampovima ove godine ostvareno je 18,4 milijuna noćenja, što je pad od oko jedan posto u odnosu na godinu ranije. S obzirom na neizvjesnost koja je obilježila ovu turističku sezonu, rezultatom treba biti zadovoljan, smatra predsjednik Kamping udruženja Hrvatske (KUH) Adriano Palman. Pred kampovima su, ističe, dobra vremena, slijede godine normalizacije i stabilizacije, pa pad broja noćenja nikoga ne treba zabrinjavati

Hrvatski je kamping ove sezone ostvario gotovo 18,4 milijuna noćenja, što je lagani pad od 0,9 posto u odnosu na prethodnu godinu. No s obzirom na neizvjesnost koja je snažno obilježila ovu godinu, ovim smo rezultatima zadovoljni, posebno zbog toga što bilježimo rast na tri ključna tržišta - u Austriji od dva posto, Njemačkoj pola posto, a Slovenija je ostala na lanjskoj razini. Nažalost, broj Talijana u našim kampovima već godinama pada za nekoliko postotaka godišnje, tako da i ove godine bilježimo pad od dva posto u odnosu na lani, a najveći su pad ostvarili Nizozemci, od čak deset posto. Taj pad zasigurno mora biti predmet dodatne analize , ali za sada možemo pretpostaviti da je to rezultat smanjenih promotivnih aktivnosti na tom tržištu, što je u kombinaciji s toplim i sunčanim vremenom potaknulo njihove goste da ne putuju u inozemstvo.

Jesu li kampovi i dalje zanimljivi za nova ulaganja s obzirom na to da u Hrvatskoj već imamo hotelske kampove s pet zvjezdica i niz obiteljskih kampova? Koliki je potencijal kamping tržišta?

Hrvatski kampovi imaju potencijal postati najkonkurentniji turistički proizvod na Mediteranu. Kamping udruga Hrvatske već godinama promovira to i vjerujemo kako ćemo do tog cilja zajedničkim naporima i doći. Pokrenuli smo niz aktivnosti proteklih godina koje donose rezultate - prema analizi njemačkog ADAC-a, čiji je vodič referentna točka u našem sektoru, Hrvatska je na visokoj drugoj poziciji po kvaliteti kampova u EU, odmah iza Nizozemske. Nadalje, u Europi smo prvi po danima pune godišnje zauzetosti, a značajno je to da danas imamo čak 39 posto kapaciteta u kategoriji 4+ dok smo samo 2007. imali devet posto, a broj noćenja od 2007. do danas porastao je za 45 posto. Svi ovi podaci pokazuju da idemo u dobrom smjeru, da su postignuti značajni pomaci, ali potpun potencijal u hrvatskom kampingu oslobodit će se samo rješavanjem pitanja turističkog zemljišta.

Kakvo je stanje s kampingom u kontinentalnom dijelu zemlje: Ima li potencijala za razvoj kamping turizma na sjeveru, dalje od jadranske obale, s obzirom na to da se Hrvatska često spominje kao top destinacija u Europi za kampiranje.

Aktivnostima i projektima KUH-a uspjeli smo pozicionirati Hrvatsku u Europi kao prepoznatljivu ne samo po velikim odmorišnim kamping naseljima, već prvenstveno po segmentu malih kvalitetnih obiteljskih kampova. Oni brojem objekata čine preko dvije trećine hrvatske ponude kampova, a pogodni su za razvoj kamping turizma diljem cijelog kontinentalnog dijela naše zemlje, uz gradove i prirodne atrakcije, rijeke i jezera, na otocima itd.