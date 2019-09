Lego nastavlja osvajati svjetsko tržište i širi se čak i u Britaniji, Brexitu usprkos

Danska kompanija jedan je od najvećih svjetskih proizvođača igračaka i dok se njeni konkurenti sve teže održavaju na tržištu, Lego je nakon kratkog posustajanja 2017. nastavio rasti šireći se na starim i novim tržištima

Lego je početkom ove godine najavio otvaranje 160 novih trgovina diljem svijeta iako će polovica od toga broja biti otvorena u Kini, u kojoj do kraja 2019. planira imati ukupno 140 lokacija. U danskoj kompaniji kažu da nisu zabrinuti zbog očekivanog usporavanja kineskog gospodarstva koje bi se moglo nastaviti zbog trgovinskog rata koji su s tom zemljom inicirale Sjedinjene Američke Države. Christiansen i dalje drži da je Kina rastuće tržište, a objasnio je i da im na ruku ide to što se kinesko tržište opskrbljuje iz lokalne tvornice. Među kineskim potrošačima ima mnogo onih koji još niti ne znaju za Lego, protumačio je Christiansen te se nadaju da će upravo taj segment kupaca biti šansa za daljnji razvoj poslovanja.

Osim imitatora, Lego se posljednjih godina bori s imidžom kompanije koja se ne brine za okoliš. Plastične kockice koje proizvodi Lego poznate su upravo po svojoj dugotrajnosti i izdržljivosti i time s jedne strane odgovaraju profilu proizvoda koji se ne baca i koji ne završava u otpadu, no s druge strane - kad završe u otpadu, onda se ne razgrađuju. Rast količine plastike i plastične ambalaže u svijetu jedan je od gorućih problema zagađenja okoliša i u Legu su obećali da će do 2030. u svojim proizvodima i ambalaži koristiti samo tzv. održive materijale. Kompanija je lani na tržište pustila prve proizvode napravljene od polietilena, tipa plastike koji se radi od šećerne trske, s namjerom da iz svojih sirovina polako izbaci fosilna goriva. No novi tip proizvoda zasad čini samo jedan do dva posto ukupne proizvedene količine.

Christiansen tvrdi da kompanija investira znatne iznose kako bi pronašla izdržljive i održive alternative. 'Sigurnost i trajnost naših kockica nije trivijalna, zbog čega tražimo odgovarajuće materijale', kazao je on.