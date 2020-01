Kuha se najveća reforma tržišta kakaa u povijesti: Ako sve bude čisto, ljubiteljima čokolade zalogaj na kraju možda i ne bude gorak

Gana i Obala Bjelokosti, odakle dolazi više od 60 posto svjetske proizvodnje kakaa, udružuju se u kartel nalik onome zemalja izvoznica nafte, i već su najavile da će od listopada narasti cijena kakaa

U pregovorima s predstavnicima konditorske industrije prošlog ljeta dvije su države predlagale da se na tržištu formira minimalna cijena, od 2600 dolara za tonu , no prerađivači su odbili prijedlog tvrdeći da bi takva praksa stvorila kaos na tržištu i da dovodi do netransparentnosti. Umjesto toga, prerađivači puno lakše provedivim rješenjem smatraju dodatnu premiju na tržišnu cijenu. Ekonomisti najavljeno rješenje tretiraju kao svojevrsnu trošarinu na prodaju kakaovog zrna.

COPEC je samo posljednji iz niza pokušaja da se uvede red na tržištu kakaa. Od početka sedamdesetih do kraja osamdesetih godina većina država proizvođača djelovala je pod okriljem međunarodnoga sporazuma kojim se otkupom proizvodnje odnosno ograničavanjem dostupnih količina na tržištu pokušavalo utjecati na globalnu ponudu. Taj je kartel na kraju propao zbog manjka novca i neuspjeha jer se cijenu pokušavalo stabilizirati na previsokoj razini. Nakon što je sporazum suspendiran, cijena kakaa na globalnom tržištu pala je za 40 posto te je godinama ostala na toj razini zbog viška ponude.

Gana i Obala Bjelokosti nadaju se da će ovaj put uspjeti iako postoje bitne razlike u odnosu na OPEC i proizvodnju nafte. Kad OPEC odluči smanjiti ponudu, jednostavno smanje crpljenje nafte koja ostaje u zemlji i čeka 'bolja' vremena. No, uzgajivačima kojima od sadnje kakaovca do prvih plodova treba između tri i pet godina nije tako lako samo ostaviti plodove na drvetu jer su im oni često jedini izvor prihoda. Čuju se i procjene da bi dogovorena viša cijena mogla dovesti do neodrživoga širenja površina zasađenih kakaovcem. Takav bi, pak, trend natjerao velike konditore da ukinu poticajne programe uvedene tijekom proteklih nekoliko godina, kojima su željeli osigurati buduću proizvodnju, odnosno izbjeći rizik oskudica na tržištu.

Iako je cijena kakaovog zrna posljednjih godina na svjetskom tržištu, zbog povećane ponude, relativno niska, u ranijim razdobljima ona se kretala i iznad 3000 dolara za tonu. Konditori su se tada prilagođavali na razne načine. Neki su smanjivali udio kakaa u konačnim proizvodima, neki su svoje čokolade pretvorili u čokoladice, a neki su i povisivali cijene.

Ostaje tek vidjeti kako će ovo najavljeno povećanje cijena u konačnici utjecati na čokoladne slastice koje kupujemo u trgovinama. Dogovoreni rast cijene kakaa na svjetskom tržištu jest pomalo gorak zalogaj, no ako će se viša cijena stvarno u pretvoriti u bolji životni standard uzgajivača kakaovca i njihovih obitelji, ljubiteljima čokolade to možda neće biti teško probaviti.