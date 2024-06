Kuće su sve skuplje, a mladima otkucava biološki sat: Je li ovo rješenje za krizu?

Mogla bi biti posebno korisna u područjima kao što je američka savezna država Maine. Prema izvješću koje su prošle godine objavile tri državne agencije, do 2030. godine bit će potrebno izgraditi oko 80.000 novih domova kako bi se riješio nedostatak povoljnih kuća i stanova.

'Ljudi ne mogu naći domove, jako su skupi. Također imamo sve stariju populaciju, tako da je sve manje električara, vodoinstalatera ili građevinara', rekao je za CNN Habib Dagher, izvršni direktor Centra za napredne strukture i kompozite Sveučilišta Maine (ASCC).

On tvrdi da ima rješenje za to. Prošlog mjeseca ASCC je predstavio 'najveći polimerni 3D printer na svijetu'. Dagher se nada da takozvana 'tvornica budućnosti 1.0' može pomoći u rješavanju stambene krize u državi - i revolucionirati 3D print u tom procesu. 'Pristup koji smo zauzeli prilično je drugačiji od onoga što ste vidjeli i o čemu ste godinama čitali', kaže on.