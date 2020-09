Kreću konzultacije oko izmjene Zakona o radu, na stolu su dvije teme: rad od kuće i dodatni rad za one koji žele raditi i zaraditi više

Potvrđen je kreditni rejting Hrvatske BBB-/A-3, uz stabilne izglede. Agencija Standard and Poor's također je ublažila prognozu o padu BDP-a iz svibnja s 9 na 8 posto. Potpuni oporavak prognozira u 2022. Dobre prognoze S&P-a u središnjem Dnevniku HTV-a komentirao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović

'Moj odgovor je - da. Imamo i imat ćemo dosta projekata i pripremit ćemo ih na vrijeme. Razlog dobrih prognoza S&P-a je turistička sezona, odnosno bolji rezultati turističke sezone od očekivanih. Ovih 22 milijarde eura je nešto što će nam u budućnosti generirati dobre rezultate što je dovelo do toga da se složimo da će 2022. biti godina kada ćemo dosegnuti razine ekonomskih pokazatelja iz 2019. To znači da u idućem razdoblju imamo niže kamatne stope, jeftiniji novac, dostupnija sredstva financiranja i za gospodarstvo i za građane i to je ono što u cijelom setu ovih elemenata koji su nam se dogodili u posljednjih 6 mjeseci veseli. Očekujemo rast u idućoj godini, rekao je ministar Aladrović za HRT.

Na pitanje koliko ćemo izgubiti zbog kraće turističke sezone i hoće li to utjecati na eventualno pogoršanje prognoza, odgovara: 'Što se tiče prognoza, ukalkulirano je manje-više sve ono što se dogodilo. Mi smo do sada otprilike 80-85% svoje sezone završili bez obzira na posezonu. Dakle, 7. i 8. mjesec su daleko najsnažniji u našoj turističkoj sezoni. Tako da turistička sezona više ne može imati snažan utjecaj niti u negativnom niti u pozitivnom kontekstu. Ono što je bolje u odnosu na prve prognoze su noćenja - mi smo računali s oko 30%, imamo ih preko 50%. To su dobri signali za budućnost. Zajedno s ove 22 milijarde to nam zaista daje vrlo ambiciju za kretanja našeg gospodarstva u budućnosti.

Sljedeći tjedan započinje pregovore sa sindikatima i poslodavcima o zakonu o radu i zakonu o trgovini. Dva poznata zakonska 'vruća krumpira'. Što će Vlada ponuditi u izmjenama Zakona o radu?

'Pozvali smo socijalne partnere na konzultativne sastanke idući tjedan vezano za ove dvije teme. Prvo Zakon o radu, koji je najznačajniji zakonodavni akt koji kreira budućnost u kontekstu radnih odnosa ali i budućnost u kontekstu ekonomskih kretanja, je nešto o čemu moramo razgovarati i moramo ga osuvremeniti. Pandemija nam je pokazala da je rad od kuće je nešto što možemo više i efikasnije implementirati u naše radno zakonodavstvo, odnosno u našu svakodnevicu, i samim time podizati konkurentnost. Druga tema koju će Vlada sigurno staviti na stol je dopunski, odnosno dodatni rad, dakle oni koji žele raditi više i zaraditi više - to će im biti omogućeno. I naravno tema ugovora na određeno, odnosno neodređeno vrijeme. Činjenica je da smo u samom vrhu EU-a po broju ugovora na određeno vrijeme, a isto tako je činjenica da su uvjeti otkazivanja ugovora na neodređeno vrijeme nefleksibilni. O tome moramo razgovarati s našim socijalnim partnerima. Činjenica je da Zakon o radu dugoročno gledano može unaprijediti naše gospodarstvo, najavio je ministar.