Konferencija inOrbit 19 otkriva najnovije trendove digitalnog marketinga i online trgovine

Konferencija o digitalnom marketingu inOrbit 19, održat će se 14. i 15. ožujka 2019. godine u kongresnom centru Bernardin u slovenskom Portorožu

Ovo je vaša prilika da saznate što sada funkcionira i koji su najnoviji trendovi za 2019. godinu od najuspješnijih digitalnih marketinških stručnjaka na svijetu.

Digitalni marketing ubrzano napreduje pred našim očima. Da bi vam pomogli da nadmašite svoju konkurenciju konferencija će ugostiti govornike svjetske klase iz cijelog svijeta koji će vas naučiti upravo one metode i strategije koje koriste za mjerenje svojih online poslovanja!

Biti će 3 odvojena smjera (Strategy, Deep Dive i E-commerce) kako biste bili sigurni da ćete dobiti točne vještine i informacije koje su vam potrebne da biste proširili svoje poslovanje i nadmašili konkurenciju u 2019. Od strateških pregleda nadolazećih trendova, uvida u najskrivenije tajne industrije koje se rijetko dijele na velikim događajima, do uvida i trikova u e-trgovini koji će vam pomoći u rastu vašeg online prihoda - inOrbit nudi sve. Više od 50 govornika dolaze na konferenciju ove godine. Među njima su stručnjaci iz redova Googlea, Skyscanner, Ikea, Facebook, Booking.com, FedEx i drugi.

Povežite se s najboljima u digitalnom marketingu, pridružite se vodećim govornicima u industriji, panel diskusijama i radionicama. Dobit ćete novi način gledanja na poslovne izazove i ideje o tome kako ih riješiti.

Pridružite nam se na konferenciji inOrbit 2019. koja će se održati 14. i 15. ožujka. Ako želite više znanja, 13. ožujka će se održavati radionice koje se prodaju odvojeno.

Svaka radionica će biti ograničena na vrlo mali broj sudionika kako bi se osigurala kvaliteta i praktičan rad. Iskoristite Early Bird cijene, koje vrijede do 5. veljače.

Robert Craven, poznati agencijski trener.

Posljednjih pet godina Robert Craven proveo je tromjesečne i četveromjesečne programe rasta za vrhunske digitalne agencije u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji, Rumunjskoj, Poljskoj i Južnoj Africi. Autor knjige Grow Your Digital Agency i Digital Agency Strategy. Osnivač inicijative GYDA (Grow Your Digital Agency), vodi forume Digital Agency Mastermind.

kroz 12 mjeseci, 119 agencija ostvarilo je rast prihoda od 57%, a EBITDA za 137%

klijenti uključuju Googleove partnere širom svijeta i nekoliko globalno nagrađenih agencija

jedinstveni spoj praktičnog digitalnog iskustva agencije, znanja utemeljenog na dokazima i običnog zdravog razuma

Lee Oden je slavna osoba, vodeći influencer u Americi za content marketing.

Odden je izvršni direktor TopRank Marketinga, agencije za digitalni marketing koja nudi integrirane i optimizirane sadržaje, društvene medije i marketinške programe za utjecajne tvrtke kao što su McKesson, LinkedIn i Dell. Ugledni konzultant i autor knjige Optimize, Leea je The Economist, The Wall Street Journal i Forbes spomenuo zbog svoje stručnosti koju također dijeli održavajući prezentacije diljem svijeta. Već više od 10 godina Lee objavljuje TopRank Online Marketing blog, jedini blog koji je rangiran kao najbolji content marketing blog tri puta od strane Content Marketing Instituta.

Kevin Gibbons - osoba godine 2018 po izboru European Search Award.

Kevin je suosnivač i izvršni direktor u Re: signalu - nagrađivanoj SEO i content marketing agenciji za brendove koje očekuje budućnost. Predstavio se na velikom broju konferencija širom svijeta, često piše na internetu i surađivao je s poznatim brandovima, uključujući Expedia, Deloitte, Pottery Barn.

Dennis Yu - jedan od vodećih stručnjaka za oglašavanje na Facebooku u SAD-u.

Dennis Yu je glavni izvršni direktor tvrtke BlitzMetrics, digitalne marketinške tvrtke koja surađuje sa školama za obuku mladih. Dennisov se program usredotočuje na mentorstvo, pomažući studentima u rastu njihove stručnosti za upravljanje društvenim kampanjama za klijente kao što su Golden State Warriors, Nike i Rosetta Stone. On je međunarodno priznati predavač o Facebook marketingu i govorio je u 17 zemalja, obuhvaćajući 5 kontinenata. Dennis je prikazan u The Wall Street Journalu, New York Timesu, LA Timesu, National Public Radiou, TechCrunchu, Fox Newsu, CBS Evening Newsu te je koautor Facebook Nationa - udžbenika koji se predaje u preko 700 fakulteta i sveučilišta.

Više informacija o govornicima možete pronaći ovdje.

Sada je vrijeme da se posvetite svom uspjehu u 2019. godini! Rezervirajte svoje mjesto u inOrbit jer ne želite propustiti premijeru digitalnog marketinškog događaja 2019!