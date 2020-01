Klimatske promjene na tanjuru: Čokoladu ćemo plaćati zlatom, pivopije će ostati žedne, a loše će se provesti i kavopije

Klimatske promjene mogle bi biti najveća prijetnja uzgoju krumpira zadnjih 8000 godina. Slično je s grahoricama, uzgojem riže i kukuruza. Zbog smanjenog uzgoja kakaovca čokoladu ćemo plaćati zlatom, zbog smanjenog uzgoja kave morat ćemo je zamijeniti drugim energetskim pićem. Vinogradi mogu postati prošlost, a pivopije mogu ostati žedne. Glavna posljedica s kojom se možda suočavamo pri promjeni klime jesu problemi u proizvodnji hrane

U velikom svijetu - osim u Hrvatskoj, kako su prošlog tjedna upozoravali naši stručnjaci za zaštitu okoliša – usta su puna klimatskih promjena, ali još malo ljudi shvaća to da glavna posljedica s kojom se možda suočavamo jesu problemi u proizvodnji hrane, kaže Amanda Little , američka autorica knjige 'Sudbina hrane: Što ćemo jesti u toplijem, mnogoljudnijem, pametnijem svijetu'.

Zvuči to poznato, no daleko, sve dok mediji ne objave bombastičnu vijest o tome da bi klimatske promjene mogle biti najveća prijetnja uzgoju krumpira u zadnjih 8000 godina, što znači katastrofu za milijardu i nešto potrošača te za globalnu proizvodnju 300 milijuna tona godišnje. Slično je i s grahoricama, o kojima ovisi prehrana stanovnika Južne Amerike i dobrog dijela Afrike. Prema izvješću UN-a iz 2005., u pitanju je uzgoj riže, kojom se hrani gotovo polovina svjetske populacije. Američko ministarstvo poljoprivrede još je prije 15 godina ukazivalo na opasnost da bi se do kraja stoljeća njezina proizvodnja mogla prepoloviti. Južni dio Afrike mogao bi do 2030. ostati bez 30 posto kukuruza. Zbog globalnog smanjenja uroda žita, riže i kukuruza u posljednje četiri godine neke vlade, poput indijske, posežu za državnim zalihama.

Procjenjuje se da milijardu ljudi u svijetu svakodnevno gricne čokoladu, no grickajte dok možete jer bi se vrlo brzo mogla plaćati zlatom. Više od polovine kakaovca dolazi iz Gane i Obale Slonovače, uzgajanog na optimalnoj nadmorskoj visini od 100 do 250 metara, ali prema predviđanju Međunarodnog centra za tropsku poljoprivredu (CIAT), uzgoj će se morati seliti na visinu 450 do 500 metara, pa se ozbiljan pad proizvodnje očekuje već za deset godina.