Kakva nas gospodarska situacija čeka najesen?

Je li moguć nacionalni konsenzus vlasti i oporbe o bolnim rezovima koji nas čekaju najesen? Zašto su oporbene stranke odbile pojedinačne razgovore u Banskim dvorima?

U emisiji Otvoreno HRT-a gostovali su Branko Bačić – HDZ, Ivana Posavec Krivec – SDP, Stjepo Bartulica – Domovinski pokret Miroslava Škore, Zvonimir Troskot – Most, Dario Hrebak - HSLS.

- Mi nismo za rad nedjeljom, ali to nije ideološko pitanje, naglasio je.

Frka-Petešić je rekao kako će konstituiranje Sabora biti 22. srpnja i nakon toga će se predstaviti program rada Vlade i krenut će se s radom Sabora.

Naglasio je kako će se prije ljetne stanke rada Sabora donijeti Zakon o obnovi grada Zagreba i to će biti jedna od prvih mjera Vlade.

Osvrnuo se na poziv premijera stranačkim liderima da se sretnu i rekao kako je to uobičajena praksa.

- Mislim da je u ovome trenutku pandemije, važno čuti od stranačkih lidera kako oni vide sadašnju i buduću situaciju u Hrvatskoj i da čuju viziju premijera. Mislim da je došlo do nesporazuma zato što su neki mislili da će ovdje biti razgovori „ispod stola” o „podebljanju” većine, rekao je Frka-Petešić.

- Žao nam je da do sastanaka nije došlo, zato što je trenutak u zemlji takav da zavrjeđuje dijalog koji je civiliziran, naglasio je.

Posavec Krivec je naglasila kako je SDP već prije rekao kako nas čeka teška i izazovna godina i da nas čekaju potrebni rezovi.

SDP-u se predbacivalo da plaši narod glede toga što će se dogoditi u jesen, rekla je.

Istaknula je da način na koji su bili pozvani na razgovor s premijerom nije bio primjeren.

- Pozivati svaku stranku ili čelnika stranke na pojedinačni sastanak nije transparentno i bilo bi bolje za demokraciju da sjednemo svi zajedno i razgovaramo o nizu izazova koji su pred Hrvatskom, rekla je Posavec Krivec.

Bartulica je naglasio kako postoji nešto što se zove forma i ovaj način da se pojedinačno nađu čelnici oporbe s premijerom nije spretno izveden.

Rekao je kako trošak ne činjenja u zadnje 4 godine je velik i to će na jesen doći na naplatu.

- Stavljeni smo u skupinu zemalja koje očekuje pad BDP-a od 11 posto i to je alarmantno, rekao je i dodao kako Hrvatska nije napravila što je trebala, a vladajuće garniture su koristile javni sektor za zapošljavanje svojih ljudi.

- Mi smo protiv toga, naglasio je Bartulica.

- Postojimo dva mjeseca i kao stranka nismo odgovorni za ovo stanje u zemlji, ali stalno upozoravamo i situacija nije trebala biti u ovakvoj mjeri loša, istaknuo je.

Frka-Petešić je rekao kako se u nastavlja reforma javne uprave i reduciranje parafiskalnih nameta.

- Ono što je poduzeto u sklopu porezne reforme je to da su građani i poduzeća rasterećeni za 9 milijardi kuna, te su porezi na dobit i na dohodak smanjeni, rekao je.

Posavec Krivec je naglasila kako je SDP- u primarna briga za građane. Plaće će, kako kaže, po novome smanjenju poreza na dohodak, najviše rasti onima koji imaju velike plaće iznad 17 tisuća kuna, dok će najmanje osjetiti porast plaća oni najugroženiji.

- To je za nas neprihvatljivo i to nije pravedan model i nije dobra reakcija Vlade RH, rekla je i dodala kako je to na čemu će inzistirati SDP.