'Jesen će biti dodatno izazovna, vodit će se borba za svako radno mjesto'

Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike u tehničkoj Vladi je kazao da je 'ideja da se umanji broj ministarstava u odnosu na trenutnu Vladu'. 'Dakle - 15, 16 ministarstava je broj kojim se kalkuliralo i u medijima i pretpostavljam da ćemo se zadržati negdje oko tih brojeva', kazao je

Kada je riječ o odbijanju oporbe za dolaskom na sastanak jedan na jedan, koji je poželio organizirati Andrej Plenković, umjesto sastanka na kojemu bi se okupile sve parlamentarne snage, Ćorić je za RTL rekao da ga ponašanje oporbe nije iznenadilo: ''Žao nam je, ali nismo iznenađeni. Nažalost, najveći dio oporbe još uvijek očito nije svjestan važnosti trenutka u kojem se nalazimo. Taj razgovor je trebao biti razgovor o trenutnoj dosta kompleksnoj ekonomskoj situaciji i onome što nas čeka na jesen. Međutim, očito da u ovom trenutku u oporbi još nemamo sugovornika za takve teme, očito su glave još uvijek vruće, recimo to tako. Nadamo se da će vrijeme koje dolazi donijeti nešto više ozbiljnosti''.

Ćorić na to odvraća: ''Pred nama je četverogodišnje razdoblje i mi vjerujemo da ćemo u tom razdoblju, nastojat ćemo, ispuniti ciljeve koje smo si zadali. Međutim, svjesni smo činjenice da je 2020. godina pada gospodarske aktivnosti uslijed lockdowna, ekonomske krize koja je pogodila cijeli svijet, Hrvatska tu nije iznimka. I upravo zbog toga smo se referirali i referiramo se na kompleksne ekonomske okolnosti''.

Nisu rijetke ocjene, kada se govori o kompleksnosti situacije, da je za Hrvatsku ovo najkompleksnija situacija od Domovinskog rata. Međutim, kad se sjetimo svih obećanja iz predizborne kampanje - povećanje plaća, smanjenje poreza, nikakvog govora o rezovima unutar državne uprave - mnogi će se pitati kako je to moguće kad smo u tako teškoj situaciji?

Poslodavci su svjesni da se neće vječno moći isplaćivati subvencije i oni traže rezove i reforme, smanjenje PDV-a, prije svega, smanjenje parafiskalnih nameta. ''Zahtjevi prema nama dolaze već mjesecima. Pitanje rezanja parafiskalnih nameta je kontinuirano na stolu naše Vlade, mi smo u proteklih nekoliko godina umanjili ih za više od milijardu kuna. Što se tiče umanjenja PDV-a, u ovom trenutku to nije opcija, barem o tome ne razgovaramo. Ni u ugostiteljstvu i turizmu'', istaknuo je Ćorić.

''Što se tiče naših mjera za spašavanje radnih mjesta, odnosno gospodarskog oporavka, one su dale rezultate do sada, vjerujemo da će i u narednim mjesecima. Naša bitka za radna mjesta je do sada prošla vrlo uspješno, naravno, treba nastaviti u istom smjeru, međutim, isto tako nadati se da će ekonomske okolnosti u jesen na razini cijeloga svijeta biti nešto bolje nego što su sada'', kazao je Ćorić.