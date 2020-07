Kako su ljudi iz struke ocijenili tri ministra za koje nema mjesta u novoj Vladi: Svi osim jednoga mogli bi brzo pasti u zaborav

Marko Pavić, bivši ministar fondova EU-a i svojevremeno rada i mirovinskog sustava; Gari Cappelli, bivši ministar turizma, i Predrag Štromar, bivši ministar graditeljstva i potpredsjednik bivše Vlade, ljudi su koji su u novoj vladi Andreja Plenkovića ostali bez svojih resora. U njihova ministarstva zasjeli su novi ljudi ili su, poput Ministarstva turizma, pripojena novim resorima pa za ovaj trojac više nema mjesta u izvršnoj vlasti

'Pavić je gurao mirovinsku reformu pod svaku cijenu, zbog čega smo najprije tražili njegovu ostavku. Doslovce je tvrdoglavo ostajao pri tome da je reforma dobra, zdrava i potrebna, gurao je netočne izračune te išao s antikampanjom i plaćenim oglasima, a gdje se vidjelo manipuliranje građanima. On ništa od toga nije radio sam, ne treba svu krivicu prebaciti na njega, ali je mogao reći 'ne hvala, ja to ne želim raditi', no takvo nešto u Hrvatskoj nažalost ne viđamo u politici', kaže nam Sever.

'Plenković je iskazao Paviću veliko povjerenje, što nas je prisililo da skupljamo potpise za referendum, zbog čega je u konačnici izgubio jedno, možda i dva mjesta u EU parlamentu, na čemu su profitirali neki drugi, ni krivi ni dužni. Mi smo i najavili prikupljanje potpisa, tražili sastanke, dali častan prijedlog da se prijedlog zakona povuče u drugom čitanju i da se nađe kompromis, a ne da nas se gura u političko dvorište u vrijeme izbora za EU parlament. No zbog tvrdoglavljenja to se nije dogodilo, a dio odgovornosti je i na Paviću', zaključio je Sever. Surađivao je, kaže, i s ministrom Cappellijem, koji se uvijek odazivao na pozive te radio dobro i kvalitetno kao 'čovjek od riječi'.

'U Vladi neće sjediti neki supermeni koji će u kratkom roku promijeniti trendove, niti su ministri u zadnjih 20 godina bili ključni - jako puno smo ih posve zaboravili', kaže nam Novotny.

Prema njemu, ocjena tri osobe nije presudna ni za što jer su sve vlade do sada bile nesklone reforma, kojima se protivi državna birokracija. 'Ministar financija Zdravko Marić prihvatio je odgovornost sređivanja javnih financija i to je ono što traži Europska unija. On je odradio domaću zadaću, a druga ministarstva to nisu. Mi smo specifični po mnogo toga, primjerice po Ministarstvu turizma, kojeg nema nigdje u Europi. Imamo jako blijedu sliku javnih politika, zbog čega niti ministri nisu bitni. Ove ćemo ministre brzo zaboraviti', zaključio je Novotny.