Kako se talijanska Slavonija bori protiv bijele kuge

Da ožive zamrlu regiju Molise, lokalne vlasti svakom novopridošlici daju 700 eura mjesečno sljedeće tri godine uz uvjet da se dosele u mjesta s manje od 2000 žitelja. Italija je u panici jer se prvi put u zadnjih 90 godina broj Talijana spustio na 55 milijuna. Nastavi li s istom demografskom slikom, stručnjaci predviđaju da će do 2100. izgubiti 60 posto stanovništva, a Talijani će postati manjina u svojoj zemlji

U pokušaju da uskrsnu prazne gradiće, nekoliko gradonačelnika iz susjednih područja, poput onoga iz Sutere u sicilijanskoj provinciji Caltanissetta , otvorilo je kuće za odmor azilantima iz Libije, a drugi usvajaju sve popularniju praksu na talijanskom jugu da prodaju napuštene kuće za simboličan jedan euro. Slučaj Molisea dokaz je više za to da je Italija u panici jer se - prema podacima ISTAT-a - broj Talijana prvi put u zadnjih 90 godina spustio na 55 milijuna . Nastavi li s istom demografskom slikom, stručnjaci predviđaju da će do 2100. izgubiti 60 posto stanovništva. Prošle godine ostala je bez 157.000 građana, a u razdoblju od 2014. do 2018. godine bez njih 677.000.

'Nismo karitativna ustanova da bismo dijelili taj novac bez obveza, nego želimo potaknuti ljude da investiraju i pokrenu neku aktivnost ovdje - otvore trgovinu, restoran, pekarnicu, biljnu apoteku, bilo što što bi udahnulo život u naša sela i povećalo populaciju', izjavljuje u The Guardianu predsjednik regije Molise Donato Toma , najavljujući da će svako mjesto s manje od 2000 žitelja dobiti 10.000 eura namijenjenih društvenim i kulturnim aktivnostima jer, veli Toma, ljudi moraju imati razlog za ostanak, a ne pobjeći nakon tri godine.

Ipak, unatoč crnim brojkama, talijanska vlada i Eurostat očekuju da će se do 2080. Italija demografski stabilizirati na 53 do 60 milijuna stanovnika, ali uz malu pomoć 25 do 30 milijuna migranata prve generacije i njihove djece, što ima svoju cijenu. U tom slučaju talijanski starosjedioci bit će manjina u vlastitoj zemlji. Hoćemo li doživjeti sudbinu američkih Indijanaca, pitaju neki.

No situacija bi bila još gora da se od 1985. naovamo Italija nije malo-pomalo popunjavala s pet milijuna došljaka, ali zahvaljujući desetljećima europskog preslagivanja stanovništva to su bili stranci sa Starog kontinenta. Najviše migranata i danas dolazi iz Rumunjske, ali njihov se broj smanjuje. Italija ne može računati ni s priljevom iz drugih europskih zemalja jer su i one u istom problemu, proživljavajući svoju demografsku katastrofu. Osim toga, naša jadranska susjeda nije prvi izbor europskim migrantima zbog produžene ekonomske krize i stalnih promjena vlada.