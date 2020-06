Kako se najveći čupaju iz koronakrize: Angela Merkel srezala PDV i cijene struje, svim obiteljima daje 300 eura po djetetu, milijarde i za vrtiće, umjetnike, udruge...

Kako bi potaknule oživljavanje gospodarstva nakon epidemije, njemačke vlasti dogovorile su nove mjere, među kojima se nalaze šestomjesečno snižavanje osnovne stope PDV-a s 19 na 16 posto, izravna pomoć obiteljima od po 300 eura za svako dijete te niža cijena električne energije

Jedna od glavnih poticajnih mjera privremeno je snižavanje stope poreza na dodanu vrijednost (PDV). Osnovna stopa od 19 posto bit će od početka srpnja do kraja godine snižena na 16 posto , a povlaštena stopa, koja se koristi za neke pojedine kategorije proizvoda, bit će u istom razdoblju snižena sa sedam na pet posto . Prema izračunima, na taj način za dodatnu potrošnju trebalo bi se osloboditi oko 20 milijardi eura .

Jaču potrošnju njemačke vlasti namjeravaju potaknuti i izravnom pomoći obiteljima s djecom, a koje će iz proračuna dobiti po 300 eura za svako dijete. Malo manje izravna dodatna pomoć stiže i onima koji se odluče na kupnju električnih vozila . Vlada je novim paketom mjera odlučila udvostručiti svoje poticaje za one koji kupuju automobile na električni pogon, a troškove građana dijelom će rasteretiti i odluka o sniženju naknade za ulaganja u obnovljivu energiju u 2021. i 2022. godini, zbog čega će im računi za struju biti niži.

Među mjerama najnovijeg paketa pomoći nalaze se i one koje su usmjerene u druge sektore. Njemačka će iz proračuna ove godine odvojiti dodatnih 5,3 milijarde eura za pomoć sustavu socijalne zaštite, što uključuje javno zdravstvo i naknade za nezaposlene. Dodatni novac odvojit će se i iduće godine, a time se želi sniziti opterećenje davanjima za građane i kompanije, zbog čega bi im na kraju trebalo biti na raspolaganju nešto više novca za potrošnju.

Među mjerama se nalaze i određene porezne olakšice za tvrtke vezane uz produljivanje prenesenog gubitka i deprecijaciju imovine, što će saveznu i pokrajinske vlade stajati oko osam milijardi eura. Škole i vrtići dobit će dodatnih tri milijarde eura pomoći iz saveznog proračuna, a iz Berlina će stići i pomoć lokalnim jedinicama samouprave u financiranju troškova stanovanja za nezaposlene te u nadoknadi pada lokalnih poreznih prihoda. Za kulturne i neprofitne organizacije odvaja se 1,9 milijardi eura kako bi se pomogao opstanak kazališta, opera, kinematografa i srodnih organizacija.

Od lipnja do kolovoza malim i srednjim kompanijama na raspolaganju će se naći i do 25 milijardi eura za pokrivanje epidemijom prouzročenog pada prihoda. Novac će se namaknuti iz neiskorištenih sredstava iz paketa pomoći odobrenog u ožujku. Sveukupno, njemačkom je gospodarstvu kroz razne programe pomoći na raspolaganju nekoliko stotina milijardi eura: od pozajmica za male i srednje kompanije i obrtnike do ozbiljnih financijskih injekcija za velike korporacije. Upravo je ovih dana dogovoren i devet milijardi eura vrijedan paket za Lufthansu, najveću njemačku aviokompaniju, u kojoj će država zauzvrat dobiti 20-postotni vlasnički udio.