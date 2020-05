Francuska je već najavila sedam milijardi eura pomoći svojem nacionalnom avioprijevozniku Air Franceu, a Italija će s tri milijarde eura pomoći Alitaliji, no Lufthansa nije spremna pristati na ustupke koje od nje traži Europska komisija da bi odobrila Njemačkoj isplatu državne pomoći

Airbus i Boeing sa strepnjom gledaju na iduće mjesece, a situacija je posebno teška u Boeingu, otprije pogođenom problemima s modelom zrakoplova B737 Max. Taj je model prizemljen diljem svijeta prošle godine, nakon dvije nesreće u kojima je stradalo gotovo 350 ljudi. U iščekivanju ponovne dozvole zračnih vlasti Boeing je prvo usporio proizvodnju, a početkom ove godine u potpunosti ju je zaustavio. U srijedu je kompanija, u nadi da će B737 Max ipak uskoro dobiti dozvolu za let, najavila da konačno ponovo pokreće proizvodnju tog modela, no istovremeno je objavljeno da će do 10 posto globalne radne snage, odnosno do 16 tisuća radnika, dobiti otkaze.

U međuvremenu, kako bi se avioni ipak lakše vratili na nebo kad kriza popusti, Angela Merkel i Margrethe Vestager morat će postići dogovor da bi se Lufthansi odobrila isplata državne pomoći. U protivnom bi devet milijardi eura moglo ostati visjeti u zraku.