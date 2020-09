'Kad sve zbrojimo i podvučemo crtu, korona nas je dosad koštala 21 milijardu kuna'

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da je Hrvatsku epidemija korone do sad koštala 21 milijardu kuna

"​Dosad je za očuvanje radnih mjesta isplaćeno 6,3 milijardi kuna, treba tome pridodati dodatne troškove koje smo imali za zdravstveni sustav koje početno nismo planirali, a i neke druge izdatke. Sve skupa kad zbrojimo to je negdje oko 11,2 milijarde kuna do sada. To je sve već podmireno iz državnog proračuna", rekao je Marić za RTL .

U problemu je i prihodovna strana proračuna. Pada osnovna potrošnja, utržak PDV-a se smanjio.

"Zbog gospodarske neaktivnosti imate pad prihosda, a u isto vrijeme imali smo i mjere, prvo odgode, onda otpisa. Zatraženo je negdje 5,3 milijarde ukupno, do sada otpisano negdje 2,5 milijarde kuna. To sve skupa kad zbrojite i dodate ovaj pad poreznih prihoda uslijed korone, mi smo došli do razine od gotovo 21 milijardu kuna kad bismo podvukli crtu i rekli koliko nas korona do sada košta", kazao je Marić.