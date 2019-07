Kad boca vina i šunka dosegnu cijene novog automobila srednje klase: Pogledajte koliko treba izdvojiti za ove luksuzne kapljice i zalogaje

Proizvodnja najskupljih verzija inače relativno svakodnevnih proizvoda uključuje posebne metode i brigu, što im daje ekskluzivnost ili mističnost i što primjenjuju samo pojedini proizvođači, zbog čega čaju, šunki, vinu ili parfemima unedogled raste cijena

U centralnoj španjolskoj provinciji Cuenca nalaze se posjed i vinograd Hilarija Garcíje, čija se vina posljednjih godina prodaju i za više od 25 tisuća eura po butelji. Uz legendarna vina i prestiž francuske vinske industrije, kao i odgovarajuće cijene koje dolaze uz njih, nije odmah jasno što bi jedan španjolski vinogradar mogao novoga dati vinskom svijetu, a što bi opravdalo to da se jedna boca vina prodaje po cijeni novoga, i to ne najjeftinijeg, automobila.

Za one dubljeg džepa

Prva berba uslijedila je 2009. godine, a vino pod imenom AurumRed Gold na tržište je pustio tri godine kasnije, i to, pravdajući to posebnim načinom uzgoja i proizvodnje, po cijeni od 4000 eura za bocu. Ubrzo je čuo da se butelje na kineskom tržištu preprodaju i po cijeni od 17 tisuća eura. U međuvremenu, Garcíjino je vino na međunarodnom tržištu dosezalo cijenu i od 25 tisuća eura. Uz ozonski uzgoj, posebnim vinima cijenu daje njihova rijetkost. Španjolski vinogradar proizvodi samo 300 boca godišnje, a na tržište stavlja tek polovicu te proizvodnje, dok ostatak čuva u podrumu.

Rezultati su, tvrdi García, čije riječi prenosi BBC, bili dramatični poput njegova oporavka. On vjeruje da zbog visoke razine kisika u vodi biljke rastu brže i grožđe je bolje kvalitete. García misli da voda zasićena kisikom pomaže biljkama da iz tla crpe više hranjivih tvari, kao i da ozon pomaže u obrani od nekih tipova štetnih bakterija, virusa i gljivica, zbog čega loza raste zdravija.

Uz 'ozonsku terapiju loze', García prilikom proizvodnje vina prakticira neke druge tehnike za koje mnogi kažu da nemaju znanstveno uporište, no on vjeruje da se osobna energija može prenijeti i na lozu i na vino. Zbog toga u vinogradu i u podrumu radi sam. Ekskluzivnost njegova vina uključuje i dodatnu specifičnost. García tvrdi da njegovo vino daje drukčiji okus ovisno o tome na koju ga se stranu zavrti u čaši. Naizgled nevjerojatnu tvrdnju navodno su testirali i potvrdili poznati španjolski vinski i gastro kritičari, kao i novinar BBC-ja.

Priča o rijetkim i vrlo skupim verzijama inače relativno svakodnevnih stvari nastavlja se u talijanskoj Toskani. Na pola sata vožnje od Firence nalazi se farma braće Pruneti, a oni i danas čuvaju dva stoljeća staru proizvodnju esencije perunike koja se koristi u izradi parfema. Lokalna sorta perunike, Iris florentina, daje gomoljasti korijen koji se drži u zemlji četiri godine prije nego što ga se iskopa i ručno obradi kako bi se dobila osnova, oris , iz koje se kasnije proizvode mirisi i parfemi. Za kilogram visokokvalitetnog orisa može se dobiti i 50 tisuća eura , a za kilogram esencijalnog ulja potrebno je i do pola tone korijena orisa.

No za razliku od većine drugih proizvođača, koji poznatu i inače visokocijenjenu španjolsku šunku (jámon ibérico) proizvode od pasmine crne iberijske svinje, Donato je svoje šunke počeo proizvoditi od nešto rjeđe, 'točkaste' podvrste iste pasmine. Kako bi se dobila najviša kvaliteta šunke, uzgoj svinja je strogo organski, bez antibiotika ili hormona, a prehrana im se znatnim dijelom bazira na slobodnoj paši u tamošnjim hrastovim šumama bogatim žirovima. Donato ima tek dvjestotinjak svinja , a one svoju idealnu težinu od oko 170 kilograma pred klanje dosežu nakon tri godine. Poslije toga dolazi čak sedam godina dug proces dozrijevanja šunke koja se na kraju prodaje za, ranije spomenutu, basnoslovnu cijenu.

Tridesetak kilometara južno od grada Darjeelinga nalazi se jedna od najstarijih svjetskih tvornica čaja. Iz njenih skladišta dolazi Silver Tips Imperial čaj (hrv. 'carski čaj srebrnih vršaka') koji se prije pet godina prodavao i za 1850 dolara po kilogramu, čime je dosegnuo titulu najskupljeg čaja ikad prodanog u Indiji. Klasična vrećica koju koristimo obično sadrži 1,5 do dva grama čaja, što znači da bi samo jedna šalica ovog čaja stajala više od dvadeset kuna, otprilike dvadeset puta više od prosječne cijene onih koji se mogu kupiti u trgovinama.

Uživanje u ugodnim mirisima nije daleko od užitka u ispijanju šalice čaja, a najskuplja verzija tog napitka dolazi iz podnožja Himalaja. Na istoku Indije nalazi se područje Darjeeling, poznato po uzgoju biljke čaj od koje se priprema poznati smirujući napitak. S nekoliko desetaka imanja raspoređenih na nadmorskoj visini do 2200 metara na svjetsko tržište dolaze velike količine raznih vrsta čajeva, no kao i u drugim ovdje navedenim primjerima, ekskluzivnost posebne vrste dolazi iz posebnog načina uzgoja, berbe i obrade, različitih od onih uobičajenih.

Visoka cijena posljedica je posebnog načina uzgoja i berbe. Spomenuti čaj dolazi samo s imanja Makaibari, na kojem se proizvodi proteklih 160 godina, a vlasnici tvrde da je to danas prvo svjetsko biodinamičko uzgajalište čaja. Umjesto da berbu diktiraju samo stanje tla i biljaka, na Makaibariju se ravnaju i po zvjezdanom kalendaru.

Tijekom sezone berbe, između ožujka i listopada, berači čekaju na prvi puni Mjesec između sredine ožujka i svibnja, kad je visoka plima na oceanima i kad se snizi razina vode u biljkama. Berači čaja na Makaibariju vjeruju da visok udio kisika u zraku i energija daju poseban, nježniji, okus lišću čaja. Berba počinje nakon zalaska sunca i moguća je samo četiri do pet puta godišnje.

Nakon zalaska sunca stotinjak berača sa svake biljke ubire samo dva lista i žure kako bi završili s berbom do ponoći jer se vjeruje da sunčane zrake mijenjaju aromu čaju te se ubrano lišće mora i preraditi do jutra. Za proizvodnju pedesetak kilograma Silver Tips Imperial čaja potrebno je oko 200 kilograma lišća, a to je otprilike količina koja se ubere tijekom svake berbe.