Još niste podnijeli prijavu poreza? Evo što sve morate znati

Građani odnosno porezni obveznici koji moraju podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak za prošlu godinu, ili žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku to mogu učiniti putem sustava ePorezna, ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do ponedjeljka, 2. ožujka do 19 sati

"Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH) za 2019. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna ​odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 2. ožujka 2020. (ponedjeljak) u kojima će biti omogućeno zaprimanje u produljenom radnom vremenu do 19,00 sati", izvijestili su još ranije iz Porezne uprave putem svojih internet stranica. ​ Poreznici će uobičajeno za većinu poreznih obveznika provesti posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, no nekoliko je kategorija poreznih obveznika koji su obvezni sami podnijeti godišnju poreznu prijavu. Poslovne knjige Tu obvezu imaju građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, pripadnici slobodnih zanimanja, oni u djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga. Obvezu prijave poreza imaju i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi. Za većinu, pak, poreznih obveznika provodi se posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, a koji na osnovi podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže Porezna uprava provodi po službenoj dužnosti. Riječ je o građanima odnosno obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine) i obveznicima po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim. Građani na koje se primjenjuje poseban postupak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2019. godinu, mogu do 2. ožujka podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH. Građani putem tog obrasca dostavljaju podatke kojima Porezna uprava ne raspolaže, a temeljem kojih mogu ostvariti prava na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti, prebivalište na potpomognutom području prve skupine i području Grada Vukovara, ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja. Posebni obrasci ​Poreznici napominju da obrazac ZPP-DOH podnose i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu, koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) te nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe. Na internet stranicama Porezne uprave građanima su dostupni i potrebni obrasci - DOH​ za 2019. godinu te ZPP-DOH​​, kao i informativni kalkulator obračuna poreza i prireza na dohodak. Kao što se već ustalilo, poreznici će s isplatom povrata poreza na dohodak i prireza za prošlu godinu krenuti u kolovozu ove godine. Naime, građani bi najkasnije do kraja lipnja trebali dobiti privremena porezna rješenja. Na to rješenje mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja.