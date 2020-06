Jasminko Umičević: Bojim se da će oko INA-e biti posla za državne organe

Energetski stručnjak Jasminko Umičević komentirao situaciju s INA-om. Premijer Andrej Plenković kazao je kako je logično da ne mogu reći podatke koji se odnose na procjenu vrijednosti INA-e. "To nije nitko podrazumijevao da ćemo reći javno", rekao je premijer vezano za sastanak konzultantima koji su radili procjenu vrijednosti INA-e

"Kao i u svakim pregovorima je logično da se javno ne pokazuju karte. Ja problem vidim u tome što je Ćorić najavio da će finalno izvješće biti gotovo za mjesec dana, a da tome predstoje pregovori s MOL-om u narednih mjesec dana. Ako će na temelju preliminarnih podataka savjetnici pregovarati s MOL-om... mislim da je to nespretna izjava", rekao je Umičević, te dodao da Vlada u odlasku ne može pregovarati i ne može davati ponudu MOL-u, jer nemaju osigurana sredstva.

Pojavila se informacija da je cijena po kojoj je nafta prodana u Mađarsku nekoliko centi iznad referentne brend cijene, na što Umičević kaže kako bi se usudio reći da je to nemoguće.

"Sveučilišni profesor kaže da ne zna cijenu, ali da je to sigurno povoljnije. Poslovanje INA-e vodi MOL. Uprava INA-e je donijela odluku da naftu neće prerađivati u rafineriji Sisak nego u Mađarskoj, ali ja bih volio vidjeti tu računicu", rekao je Umičević.

"Nafta je počela odlaziti u Mađarsku, to su problemi", kazao je.

"Ta se nafta prodaje u Sisku, a ne na moru. Ta bi cijena možda mogla biti na moru. Bojim se da će tu biti posla za državne organe.

Nafra se prodaje u Sisku, MOL preuzima naftu u terminalu JANAF-a u Sisku. MOL je vodeće društvo u odnosu na INA-u, a međunarodni računovodstveni standardi traže da kada posao imaju društvo i društvo koje njime upravlja mora biti poseban standard, odnosno posebno revidirane međusobne cijene. Ako su oni kupili po tim uvjetima, to se može smatrati transfernim cijenama, odnosno plaćanje manje cijene INA-i u MOL-u donosi zaradu. Na taj se način umanjuje aktiva, imovina INA-e, povećava se MOL-ova, i porez se plaća u Mađarskoj. Time bi se prvo trebala pozabaviti porezna uprava", rekao je Umičević.

Na pitanje može li cijena po kojoj je INA prodala MOLU naftu ostati unutarnje pitanje kazao je kako je to zabrinjavajuće i "nastavak je prodajne politike koje smo se u INA-i nagledali".

Kazao je i kako se ne zna kada je ta nafta prodana.

"Ako je prodana kada je to objavljeno, to znači da taj tren nije bio najbolji za prodanu jer nafta s naftnih polja dolazi sporo. Ta se nafta skladišti u skladištu ili u JANAF-ovim terminalima. Danas više od nafte vrijedi skladišni prostor. Zato je nafta i pala na 37 dolara po barelu, jer su brodovi s naftom plutali. Prodavati kada je nafta pala na 9 dolara - to je neprihvatljivo.

Hrvatska država ima 45 posto udjela u INA-i i mi imamo pravo znati. Nafta vjerojatno neće u bliskoj budućnosti preći 42-45 dolara po barelu. A vi ste prije dva mjeseca naftu koju ste imali transportirali do rafinerije, a koja je tada vrijedila 50-60 dolara po barelu. Ako ste je prodali u ožujku ili travnju po 10-20 dolara, to je šteta i za to netko treba odgovarati.

Kompanije ne navode u svojim izvješćima u koje su projekte ulagali, nego se vide financijski pokazatelji. JANAF je radio segmentarne izmjene na projektima i došli su u poziciju da je pitanje beznačajnih sredstava u odnosu na ono što je uloženo, a radi se o oko 180 milijuna kuna u reverzibilnost. Obrazloženja su bila da se povežu hrvatske rafinerije. Ali nikada nije nije dobijena uporabna dozvola od Ministarstva okoliša.

JANAF danas ima mogućnost tehničku prebacivanja nafte iz skladišta u Omišlju do tankera. Tehnički je to moguće. Ministar Ćorić je prije dvije godine došao na ministarsku poziciju, on nema potrebna znanja niti iskustva, ali gdje su stručne službe ministarstva, ali gdje je JANAf? JANAF zna da od 2018. postoji ta mogućnost.

Rafinerijin terminal u Sisku i terminal JANAF-a je trebalo povezati kada je Vrdoljak bio ministar, a to je bilo zabranjeno", kazao je Jasminko Umičević.