Pametno i Fokus: Hrvatska nema novaca za otkup Ine

Koalicija stranaka Fokus, Pametno i Nezavisna lista Zagreb ocijenile su u nedjelju kako Hrvatska nema novaca za otkup dionica Ine od mađarskog MOL-a, dodavši da bi HDZ od 2016. do sada već nešto napravio da je bio ozbiljan po pitanju otkupa.

Također, da bi otkup imao smisla, kaže, potrebno je obnoviti rafinerije u Sisku i Rijeci, ali i odvojiti novac za troškove arbitraže. Kada se sve to zbroji, kaže Huić, riječ je o iznosu od oko 20 do 25 milijardi kuna kojih Hrvatska u ovom trenutku nema, a uz to će i javni dug do kraja godine narasti na 99 ili 100 posto BDP-a.

"Tko god u ovom trenutku obećava ljudima da će provesti otkup Ine ili vratiti Inu u hrvatske ruke, taj ili ne zna što priča ili namjerno hrvatskim biračima prodaje maglu", dodao je.

Nađi: Budućnost je u električnoj energiji

Predsjednik stranke FOKUS Davor Nađi rekao je da treba postaviti pitanje na koji način vidimo budućnost Hrvatske i Ine - opet u rukama HDZ-a i SDP-a ili u smjeru obnovljivih izvora energije.

"Svi znamo da je budućnost u električnoj energiji. Hrvatska se kao zemlja treba okrenuti tim načinima opskrbe energijom kako bi bila neovisna i samodostatna", ocijenio je.

Postoje mnogi alternativni načini proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije čime se može osigurati energetska opskrba za Hrvatsku, dodao je Nađi.

EU ide prema neutralnosti CO2 emisija do 2050., dok Hrvatska razmišlja o otkupu naftne kompanije, upozorio je.

Sumpor: Zakonom zaštititi prirodne resurse

Predsjednica stranke Nezavisna lista Zagreb Marijana Sumpor smatra da se trebaju zakonom zaštititi svi prirodni resursi koji su od strateškog interesa za Hrvatsku.

Vezano za upravljanje državnim poduzećima, kaže da modeli upravljanja koji se odnose na stopostotno državno vlasništvo "vode prema situaciji u kojoj javna poduzeća služe kao zlatni rudnici za politički uhljebistan". Smatra da je tako bilo i u slučaju Ine.