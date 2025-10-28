Japanska premijerka se trudi zadiviti Trumpa: Planira ga predložiti i za Nobelovu nagradu

Cilj sporazuma, koji dvoje čelnika planiraju potpisati na sastanku kasnije u utorak, je odgovoriti na pitanja gospodarske sigurnosti, nakon što je Kina u listopadu postrožila kontrolu izvoza rijetkih zemnih metala ključnih za proizvodnju mnogih proizvoda, od pametnih telefona do borbenih letjelica, prenose novine, citirajući dužnosnike japanske vlade.

Bijela kuća je, kao odgovor na prevlast Kine u globalnoj proizvodnji, isprva planirala nametnuti dodatnu carinu na kineski izvoz od 100 posto. No Washington i Peking u nedjelju su pripremili okvir sporazuma kojim bi se moglo zaustaviti povećanje američkih carina i kineskih ograničenja na izvoz kritičnih minerala.

Trump je od Tokija već osigurao obećanje o 550 milijardi dolara vrijednim ulaganjima u zamjenu za smanjenje visokih uvoznih carina.