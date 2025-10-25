Trump ide u posjet Aziji: Nada se da će postići dogovor s kineskim predsjednikom

Trump, koji odlazi iz Washingtona u petak navečer, ide na petodnevno putovanje u Maleziju, Japan i Južnu Koreju, što je njegov prvi posjet regiji i njegovo najduže putovanje u inozemstvo otkako je stupio na dužnost u siječnju.

Republikanski čelnik se nada da će sklopiti trgovinske, poslovne i mirovne sporazume, prije nego što se posveti najtežem izazovu: susretu sa Xijem u četvrtak u Južnoj Koreji.

Do posjeta dolazi u vrijeme kada Trump nastoji zadržati najveće vanjskopolitičko postignuće svog drugog predsjedničkog mandata, krhko primirje kojem je uspio posredovati u sukobu između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas, dok i dalje traje ruski rat u Ukrajini, a trgovinski rat s Kinom ne pokazuje znakove popuštanja.

Povećane carine

Washington i Peking su si međusobno povećali carine na robe koje izvoze te zaprijetili da će si u potpunosti uskratiti pristup ključnim mineralima i tehnologijama, što je uznemirilo tržišta.

Putovanje je službeno najavila Bijela kuća u četvrtak, a pojedinosti su i dalje podložne promjenama, uključujući sastanak šefova dviju najvećih gospodarstava svijeta.

Nijedna strana ne očekuje napredak koji bi obnovio uvjete trgovine koji su postojali prije Trumpove inauguracije u siječnju, prema osobi upućenoj u pripremne razgovore. Umjesto toga, usredotočili su se na rješavanje nesporazuma, ali i na skromna poboljšanja.

Privremeni sporazum bi mogao uključivati ograničeno smanjenje carina, produženje postojećih stopa ili kinesko obećanje da će kupovati američku soju i zrakoplove Boeing. Peking je odustao od sličnih obećanja iz sporazuma s Trumpom 2020.

Washington bi mogao dopustiti da veća količina visokosoficisticiranih računalnih čipova ide u Peking, koji bi zauzvrat mogao smanjiti ograničenja za izvoz rijetkih zemnih magneta koja su razljutila Trumpa.

Moguće je i da pregovori ne daju nikakvog ploda.

Američki ministar financija Scott Bessent je u srijedu rekao da razgovor između Trumpa i Xija neće biti formalan. Trump je kasnije novinarima rekao da će dvojac imati "poprilično dug sastanak" koji će im omogućiti da "zajedno riješe mnogo naših pitanja i naše sumnje i našu ogromnu imovinu".

Kina nije potvrdila da je sastanak planiran.