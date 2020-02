Istražili smo može li se turizam o kojemu ovisimo nositi s pandemijom korona virusa

U siječnju ove godine u Hrvatskoj je bilo 4.400 kineskih turista ili čak 50 posto više nego lani. Početak veljače otkrio je dramatičan pad broja turista iz Kine nakon što je ta zemlja stavljena u izolaciju zbog izbijanja koronavirusa. Iako Kinezi nisu među najbrojnijim turistima u Hrvatskoj, manjak njihovih dolazaka i posjeta itekako će se osjetiti u ukupnoj turističkoj bilanci. No što ako se koronavirus zaozbiljno proširi i pretvori u globalnu pandemiju?

Iako nam nitko od sugovornika to ne želi reći, niti pomisliti na to, jasno je da bi naš turizam za ovu godinu bio uništen. Za sada, čelni ljudi hrvatskog turizma kažu kako se nadaju da će epidemija koronavirusa završiti do početka ljeta tj. 'prave' turističke sezone.

U slučaju pandemije turizam bi prošao najgore, a posljedično time i Hrvatska u čijem gospodarstvu turizam sudjeluje s nevjerojatno visokih 20 posto bruto domaćeg proizvoda. U prošloj godini Hrvatska je imala 20,7 milijuna dolazaka stranih dolazaka, a pri čemu je bilo pola milijuna Kineza što je 2,39 posto svih dolazaka. Ove godine očekivalo se da će u Hrvatsku doći više od 600.000 Kineza, no sad je već prilično sigurno reći da se to neće ostvariti.