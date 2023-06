Istječe rok tužbi za preplaćene kredite u 'švicarcima': Što to znači i tko je kriv

Igor Metelko poručio je kako je jedna od temeljnih zadaća Vrhovnog suda da ujednačava različitu praksu nižestupanjskih sudova.

Rekao je da su postupci desetaka tisuća korisnika kredita u švicarskim francima u svojevrsnoj paralizi jer nižestupanjski sudovi čekaju pravorijek Vrhovnog suda kako bi se mogli odrediti u daljnjem tijeku postupka, odnosno je li konverzija zapreka za obeštećenje ili nije.

'Najveći krivac je regulator'

Valentina Wiesner rekla je da ova situacija ne samo da je mogla biti odavno riješena, već i da do nje nije trebalo ni doći. 'Najveći i isključivi krivac za tu neizvjesnost je regulator. To je ona instanca koja je trebala spriječiti da ti krediti uopće budu plasirani na hrvatsko tržište, kao što su spriječili, recimo, da budu plasirani krediti u jenima', rekla je Wiesner.

Guverner HNB-a Boris Vujčić rekao je da je upozoravao javnost. 'Guverner je verbalno upozoravao kao što upozorite dijete da ne dirne peglu koja je uključena i kažete mu 'pec pec'. Vi to nećete napraviti, nego ćete je maknuti', rekla je Wiesner. Dodala je da su ovakve situacije postojale i u Australiji 80-ih godina te da je trebalo učiti iz takve povijesti 'švicarca'.

Bošnjaković: 'Predmeti će se moći brzo riješiti nakon odluke Vrhovnog suda'

Dražen Bošnjaković rekao je da se radi o velikom broju predmeta, ali da će se oni, ako Vrhovni sud donese odluku, relativno brzo moći riješiti ondje gdje su otvoreni.

Rekao je da su ljudi koji su dizali kredite u 'švicarcima' bili u teškoj situaciji, podsjetivši da je SDP-ova vlada Zorana Milanovića donijela zakon o konverziji, odnosno Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, upravo kako bi se oni zaštitili.

Upitan hvali li Milanovića, Bošnjaković je odgovorio: 'Taj zakon imao je doista dobre namjere, dobre ciljeve. Što god mi rekli, on je bio u nekom trenutku za jedan dio ljudi zaista spasonosan. Međutim, ostala su mnoga otvorena pitanja koja se još i danas protežu; je li ugovor u cijelosti ništetan, je li ništetna ta klauzula. Mišljenja stručnjaka su različita'.

Urednik emisiije Mislav Togonal je istaknuo kako je Udruga Franak tražila sastanak u Vladi, koji nije dobila, pa se u javnosti krenulo špekulirati da se Vlada nagodila s bankama.

Bošnjaković je odbacio optužbe o tajnom dogovoru. 'Nikakav tajni dogovor ne postoji. Bila je arbitraža u kojoj su se banke i Vlada oko nekih stvari dogovorili, ali to nema implikacije na državni proračun', rekao je Bošnjaković.

Jakšić: 'Očita je duboka podijeljenost na Vrhovnom sudu'

Mišel Jakšić rekao je da premijer Andrej Plenković ima stil rada da sve što radi radi isključivo za građane, ali da su, ako nešto krene krivo, građani krivi za sve.

'Ali ako se baš pojavi negdje na zavoju krupni kapital, onda zastanemo i kažemo: to je sve tržište i mi se u to ne možemo petljati. Ako želiš biti premijer, tada moraš nekad donositi i teške i nepopularne odluke i moraš neke stvari raditi puno energičnije', rekao je Jakšić, pohvalivši spomenuti potez Milanovićeve vlade i tadašnjeg ministra financija Borisa Lalovca.

Rekao je da ovdje nije u igri samo proračun RH, već da se radi o '60.000 obitelji koje su bankarske institucije očito nasanjkale i prevarile'. 'Katastrofa je da Vlada u ovoj situaciji ne vodi do kraja brigu o građanima ove zemlje', rekao je Jakšić. Također je kritizirao Hrvatsku narodu banku, koju je opisao kao 'nagradu gdje dolaziš na ogromnu plaću'.

'Ali kad se pojavi neka situacija koja je nategnuta, izmakneš se van ili kažeš – ja sam to negdje usput rekao, ili – to je već politika i mi se u to ne bi petljali, ili – to je tržište. Onda se postavlja pitanje što će nam institucije, što će nam HNB, ako mi nismo u stanju u takvim situacijama zaštiti svoje građane i svoje potrošače', rekao je Jakšić.

Dodao je i da je očita duboka podijeljenost na Vrhovnom sudu oko ove odluke te da oni ni sami ne znaju u kojem smjeru bi krenuli.