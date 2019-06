Ispovijed Osječanke: 'U Njemačkoj smo cijele dane crnčili za mali novac, preporodili smo se u Zagrebu'

Otišla je raditi u Njemačku, ali se vratila. Nije stigla kući, u Osijek, nego produžila za Zagreb. I ostala. Lana Vego sada je pokrenula vlastiti posao u metropoli. U razgovoru za tportal ova Osječanka sa zagrebačkom adresom otkriva kako joj je bilo raditi u Njemačkoj, koliko je ondje zarađivala i zašto se vratila u Hrvatsku

'Jedan dan u tjednu imali smo slobodan. Bio je to ponedjeljak, koji smo od silnog umora doslovno prespavali jer se radilo po cijele dane ', nastavlja ona.

U kuhinji ih je bilo troje. Radili su u dvije smjene, a pauza među njima od dva do tri sata najčešće je bila kraća jer, kako kaže, uvijek je netko došao na ručak pa se radno vrijeme smjene produžilo. Tako im je kroz dan ostalo tek nekih sat vremena za odmor.

Za vrijeme boravka u Njemačkoj, ističe, svladala je njemački jezik te završila prvi stupanj.

'No kako je šef bio Talijan, puno sam brže i bolje naučila govoriti talijanski. On je dečku i meni organizirao smještaj. U restoranu smo imali jedan obrok, a od plaće nam je umanjivao za režije i stan. Praktično ništa nismo mogli uštedjeti. Otprilike je to, što se tiče novca, kao da radiš po 12 sati šest dana u tjednu u Zagrebu', izračunala je Lana Vego.

Kada bi im se sve odbilo od plaće, zajedno s dečkom mjesečno je zarađivala oko 2000 eura. No nisu se tako lako predavali. Pokušali su pronaći posao negdje dalje u Njemačkoj. Htjeli su za Frankfurt, ali samo za najam stana trebalo im je barem 1000 eura.