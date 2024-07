Isplati li se više graditi kuću ili kupiti montažnu? Pogledajte cijene i detalje na koje valja obratiti pažnju

Za razliku od kupovine stana, gdje najviše vremena ode na poslove u banci oko kreditnog zaduživanja, oni koji se odluče za gradnju kuće moraju računati s mnogo više poslova, a time i vremena. No, izgradnja obiteljske kuće životna je investicija. Tko jednom sagradi kuću – to je to. Malotko će u životu donijeti odluku da gradi još jednu.

Sama izgradnja kuće traje prilično dugo jer nakon svake faze tzv. mokre gradnje treba izgrađeno ostaviti da se osuši prije sljedeće faze, tako da od postavljanja temelja do useljenja često prođe više od godinu dana, ponekad i dvije, piše N1.