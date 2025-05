Inovacije i održivost kao temelj budućeg poslovanja: zaključci konferencije Future Tense powered by Lürssen

U panel razgovoru Investment in Research and Innovation as a Prerequisite for Europe's Competitiveness, Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL d.d., govorio je o neprestanim promjenama u svijetu, naglasivši važnost promjene perspektive prema njima. 'Svijet se rijetko mijenja uz veliki prasak. Većina promjena dolazi tiho i postupno – ali same promjene su konstanta. Kad to prihvatimo, počinjemo ih tražiti, pozdravljati ih i gledati na njih kao na prilike za rast. Danas je takvih prilika više nego ikada prije', izjavio je Vučić.