Inflacija se drži na visokoj razini kako u Europi tako i u SAD-u. Koliko je ovaj porast cijena opasan?

Inflacija se drži na visokoj razini kako u zoni eura tako i u SAD-u. Preko Atlantika su cijene u prosincu porasle za sedam posto, što je najveći rast u posljednjih 40 godina. Koliko je ovaj porast cijena opasan?

Po mišljenju mnogih ekonomista inflacija je ovih dana dosegla svoj vrhunac i od sada se može očekivati pad. No temeljna stopa inflacije će i dalje ostati na razini višoj od očekivanog. Američka središnja banka (FED) je prije nekoliko dana najavila kako će povisivati kamate i postrožiti svoju monetarnu politiku i to osjetno brže nego što je to najavljeno krajem prošle godine, piše Deutsche Welle.