Hrvatski trgovački dragulji u službi južnoafričkih umirovljenika

Veliki južnoafrički nekretninski fond Hyprop, čiji je najveći dioničar mirovinski fond državnih službenika Južnoafričke Republike, većinski je vlasnik kompanije koja se specijalizirala za investicije u trgovačke centre Balkana, a uz dva City centra u Zagrebu, razmatraju mogućnost za preuzimanjem trgovačkog centra u Splitu

Vijest o tome da su ulagači iz Južnoafričke Republike preuzimanjem kontrole nad dva zagrebačka trgovačka centra, City Centerom One East i City Centerom One West, drugi put u relativno kratkom razdoblju investirali u nekretnine u Hrvatskoj (Arena centar Zagreb se od kraja 2016. nalazi u vlasništvu fonda također pod kontrolom južnoafričkih poduzetnika) nagnala nas je da pokušamo malo više saznati o kome se zapravo radi i otkud neuobičajen interes za ulaganjem u Hrvatsku. U slučaju trgovačkih centara City Center One glavnu riječ, barem zasad, vodi tvrtka Hyprop Investments, a baš kao i u primjeru s Arenom centar Zagreb, kojom upravlja New Europe Property Investments (NEPI), riječ je o financijskom investitoru specijaliziranom za trgovačke centre.

Hyprop Investments je južnoafrički nekretninski fond čije su dionice izlistane na burzi i koji pod upravljanjem ima imovinu u vrijednosti većoj od dvije milijarde eura. Najveće vlasničke udjele u Hypropu imaju veliki investicijski fondovi, među kojima je jedini s udjelom iznad deset posto mirovinski fond državnih zaposlenika Južnoafričke Republike, ujedno najveći južnoafrički mirovinski fond. Ostali značajniji udjeli od po nekoliko postotaka u rukama su drugih globalnih i južnoafričkih financijskih investitora, poput tvrtki Old Mutual, Vanguard, Blackrock ili Prudential.