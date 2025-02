Hrvatski poljoprivrednici dobivaju 6,7 milijuna eura europskog novca

Komisija će Španjolskoj dodijeliti 68 milijuna eura, Mađarskoj 16,2 milijuna eura, Hrvatskoj 6,7 milijuna eura , Latviji 4,2 milijuna eura i Cipru 3,5 milijuna eura izvanredne potpore. Navedene svote se, navode iz EK, mogu nadopuniti s iznosom do 200 posto sredstava iz nacionalnih proračuna .

Gledajući unaprijed, moramo ojačati spremnost na klimatske rizike i upravljanje krizama, osiguravajući da ruralna područja dobiju potrebnu potporu. To znači jačanje upravljanja rizicima u poljoprivredi diljem EU-a, a istovremeno osiguravajući da naš odgovor ostaje brz i ciljan kada nastupi kriza', rekao je povjerenik EK za poljoprivredu i hranu Christophe Hansen.

'Ne možemo promijeniti ono što se već dogodilo, ali možemo učiti iz toga i biti bolje pripremljeni . Krizna potpora pokazuje da je institucijama EU-a stalo i da je europska solidarnost s našim poljoprivrednicima stvarna. Današnji prijedlog je još jedan dokaz za to. Stojimo uz naše poljoprivrednike kada im je to najpotrebnije.

Obveze države

Nacionalna tijela moraju raspodijeliti tu potporu do 30. rujna 2025. i osigurati da krajnji korisnici budu poljoprivrednici. Pet država članica morat će do 31. svibnja 2025. obavijestiti Komisiju i o pojedinostima provedbe mjera, što uključuje kriterije koji se upotrebljavaju za određivanje dodjele pojedinačne potpore, planirane učinaka mjere, predviđanja za plaćanja raščlanjena po mjesecima do kraja rujna i razinu dodatne potpore koju treba pružiti, kao i mjere poduzete kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i prekomjerne naknade.