Hrvati vole gorivo: Evo još jedne stvari po kojoj smo na samom dnu Europske unije

Posljednjih godina broj električnih i hibridnih automobila u Europskoj uniji značajno je porastao, ali u većini zemalja njihov je udjel u ukupnom broju registriranih automobila još uvijek ispod jedan posto. U elektrifikaciji voznog parka najdalje je otišla Švedska dok je Hrvatska na začelju europske ljestvice

Zato su za rast broja električnih vozila presudni državni poticaji. Ove godine Fond za energetsku učinkovitost osigurao je 17 milijuna kuna za sufinanciranje električnih vozila.

Za kupnju vozila građani mogu dobiti do 40 posto iznosa sredstava, do 80 tisuća kuna za električne automobile, odnosno do 40 tisuća kuna za plug-in hibridne automobile.