Električni automobil u hladnim uvjetima? Evo što su pokazala ozbiljna testiranja

Inženjeri iz Magne proveli su nekoliko tjedana ove zime vozeći oko smrznute testne staze u Švedskoj

Inženjeri iz Magna Internationala proveli su nekoliko tjedana ove zime vozeći po smrznutoj testnoj stazi u sjevernim dijelovima Švedske kako bi do u detalje shvatili njihovo ponašanje u hladnim uvjetima. Od vozila s elektrificiranim komponentama do potpuno novog prototipa, testirali su svoje hibridne i električne karakteristike u različitim uvjetima vožnje i hladnim vremenskim uvjetima.

O efikasnosti, ekonomičnosti i ekološkom aspektu električnih vozila puno se piše posljednjih godina, no i dalje ljudi s određenom dozom bojazni ulaze u raspravu o tome jesu li i oni njihovi budući korisnici ili ne. Naravno, tu je uvijek pitanje još uvijek visokih cijena novih električnih vozila u odnosu na one s konvencionalnim motorima. Ali tu je i uvriježeno mišljenje kako se električni automobili pri niskim temperaturama lošije ponašaju kad je riječ o trajnosti baterija, ali i o upravljivosti . No, što onda kažu na slučaj Norveške i njene sjajne prodajne rezultate električnih vozila za ožujak od čak 60 posto svih prodanih automobila?

Jedan od posebno opremljenih automobila na testiranju bio je i model BMW 218i opremljen Magninim sustavom e2 Technology Demonstrator. Automobil je opremljen hibridnim pogonom na sve kotače s benzinskim i hibridnim prijenosom, ali uz sustav e2 može prikazati 10 kombinacija električnog pogona.

'To je pristup Mliječnog puta', kaže Carsten Bünder, direktor globalnog upravljanja proizvodima za Magna Powertrain, što znači da je on dovoljno svestran da obuhvati 'galaksiju' vozila. 'Uz to, možemo simulirati sve, od tehnologije proračuna na početnoj razini do vrhunske arhitekture.'

Ugrađeni sustav e2 ima hibridni mjenjač s dvostrukom spojkom i električnu stražnju osovinu s mogućnošću vektoriranja okretnog momenta koji se može uključiti u različitim rasponima snage. U pogonu integrirano vektoriranje okretnog momenta osigurava iznimno stabilnu vožnju dok vozilo kruži na ledenoj podlozi brzinom od oko 64 km/h, a zatim na 81 km/h. Sasvim se malo ili uopće ne primjećuje podupravljanje ili preupravljanje. S isključenim sustavom vozač početničkog test-tečaja vrti se bez kontrole po stazi. Slični rezultati mogu se naći u ranijem prototipu slične tehnologije, e1, u modelu Tesla Model S. Vektoriranje okretnog momenta omogućuje vozaču da čvrsto drži vozilo pod kontrolom dok se vozi po ledenoj podlozi prepunoj zavoja.

Oni su uvjerljivi pokazatelji da tehnologija električnog pogona može pomoći ljudima da bolje voze. Sa stajališta proizvodnje, Magna namjerava pokazati da može pružiti fleksibilna rješenja za proizvođače automobila.

'Koji koncept ima najviše smisla, kada i gdje, to ovisi o odgovarajućim potrebama proizvođača automobila i njihovih specifičnih kupaca', rekao je Walter Sackl, globalni direktor za upravljanje proizvodima s Magnom. Izvršni direktori tvrtke Magna kažu kako podržavaju šest tipova motora s unutarnjim izgaranjem, uključujući one s tehnologijom start-stop. Za razliku od toga, 42 električna pogona trenutno su u razvoju ili se već koriste širom svijeta: 21 blagi hibrid, 17 plug-in hibrida i četiri električna modela s baterijama. Magna tvrdi da podržava njih 29 od 42 postojeća pogona elektrificiranih automobila.