Hotelijeri zadovoljni s mjerama Vlade: To je ključ zadržavanja radnih mjesta

Hrvatska udruga turizma (HUT) pozdravlja nastavak Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta i izmjene koje kao kriterij uzimaju kumulativni pad prometa u drugom i trećem kvartalu, što je i najvažnija karika u lancu za zadržavanja radnih mjesta, ističe u srijedu direktor HUT-a Veljko Ostojić

U novom broju biltena te udruge "Croatia Tourism & Travel", Ostojić naglašava kako je nastavkom Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta i izmjenama koje kao kriterij uzimaju kumulativni pad prometa u drugom i trećem kvartalu, uz stupnjevanje naknade zavisno od pada prometa do razine od 40 posto u odnosu na usporedivo razdoblje 2019., proširen i broj subjekata koji će koristiti potporu.

"To je ključ zadržavanja zaposlenika u turističkom sektoru. Od početka pandemije isticali smo kako je ova mjera najvažnija karika u u lancu zadržavanja radnih mjesta te time posredno i opstojnosti poduzeća. Stoga pozdravljamo odluku Vlade da je nastavi do kraja godine, uz vjeru da će biti produžena i do 1. travnja 2021., odnosno početka iduće turističke sezone", poručuje Ostojić.