Harley-Davidson očitao Donaldu Trumpu lekciju o američkom duhu i biti kapitalizma

Legendarni američki proizvođač motocikala najavio je selidbu dijela proizvodnje u inozemstvo, što je ozlovoljilo američkog predsjednika Trumpa iako je potez Harleyja izazvan europskim odgovorom na carine koje je uveo upravo Trump

Koliko god se američki predsjednik Donald Trump trudio prikazati proročanskim spasiteljem Sjedinjenih Američkih Država i njihove ekonomije, a posebno prijateljem i pokroviteljem tamošnjeg biznisa, potezi koje vuče i politike koje provodi uglavnom izazivaju kontroverzne i upitne efekte. To ga, od samog početka mandata, dovodi u konfliktne situacije kako s pojedinim američkim kompanijama i njihovim šefovima, tako i s američkim vanjskotrgovinskim partnerima.

Tako se među prijetnjama koje su izašle ispod prstiju američkog predsjednika našla i ona da je to 'početak kraja' Harley-Davidsona, kao i upozorenje da će ih oporezovati 'kao nikad dosad'. Daleko je to od prividne idile koja je krasila odnos Trumpa i Harley-Davidsona prije godinu i pol.

Europsko tržište, kao drugo po veličini pojedinačno tržište, vrlo je osjetljivo za Harley-Davidson. Tvrtka više od 60 posto svojih proizvoda prodaje na matičnom američkom tržištu, dok je udio europskog u globalnoj prodaji nešto veći od 15 posto. No za razliku od američkog tržišta, koje je već nekoliko godina u ozbiljnom padu – od 2014. do lani prodaja je smanjena za 15 posto – europska prodaja je relativno stabilna. Lani je prodano tek nešto manje od 40 tisuća motocikala , koliko i godinu prije, a brojke su prethodnih godina bile i niže.

Prema izjavama koje su došle iz same tvornice, nove carine bi u prosjeku podigle cijenu motocikala za oko dvije tisuće eura po komadu. Kako su Harley-Davidsonovi motocikli u Europi ionako relativno dosta skuplji nego u SAD-u i kako su općenito relativno skupi u odnosu na ostale proizvođače, jasno je zašto se američka kompanija odlučila na potez koji je u konačnici razljutio Trumpa.

Negativan trend nije ništa novog za Harley-Davidson. Kompanija se nakon ekonomske krize prije deset godina nikad nije uspjela vratiti u zlatno razdoblje iz sredine prošlog desetljeća, kad je godišnje prodavala i više od 300 tisuća motocikala. Lani je prodaja pala na 243 tisuće, a za ovu godinu se predviđa prodaja u rasponu od 231 do 236 tisuća motora. U takvim uvjetima, izazvanim prije svega promjenama na američkom tržištu, Harley-Davidson se trudi ojačati svoju prodaju u inozemstvu, a rast cijena izazvan carinama u tome mu sigurno ne pomaže.

U Harley-Davidsonu su zato izjavili da europske cijene namjeravaju zadržati na istoj razini, ali da će to ove godine stajati dodatnih 30 do 45 milijuna dolara. Kratkoročno, kompanija će to moći podnijeti jer nakon što je Trump krajem prošle godine srezao stopu poreza na dobit s 35 na 21 posto, američke kompanije raspolažu dodatnim sredstvima.