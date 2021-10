[FOTO] Sánchez želi da španjolske tvrtke grade infrastrukturu u Hrvatskoj, evo na što cilja

Španjolski premijer Pedro Sánchez iskoristio je u srijedu boravak u Zagrebu kako bi otvorio vrata španjolskim kompanijama koje u Hrvatskoj žele poslove u modernizaciji željeznice i ostale infrastrukture koja se sufinancira novcem iz fondova Europske unije.

Bruxelles istovremeno zagovara izgradnju 7.000 kilometara duge pruge od Španjolske preko Francuske, Italije, Slovenije, Hrvatske i Mađarske do granice s Ukrajinom. Ta trasa poznata kao Mediteranski koridor mogla bi biti ujednačena i dovršena 2030. godine čime bi pali troškovi transporta a također i zagađenje koje proizvodi cestovni promet.

Hrvatska se tom projektu priključila 2016. te u njemu vidi priliku za modernizaciju svoje željezničke mreže od Rijeke preko Zagreba do Budimpešte, uz jedan odvojak od Zagreba do Ljubljane. Hrvatska je zatražila i produljenje svog dijela preko Like prema Dalmaciji do luke Ploče.