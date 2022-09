[FOTO] Ostavili stalne poslove i bacili se u pčelare: Evo kako su u obitelji Naranđa od hobija stvorili ozbiljan biznis

Prije 12 godina Marijan i Vlasta Naranđa imali su stalan posao u mliječnoj industriji. Tada su nabavili prvih 12-ak košnica u Velikom Trojstvu kod Bjelovara, a pčelarstvo im se toliko svidjelo da su odlučili otići u mirovinu, otvoriti OPG Naranđa i u potpunosti se posvetiti pčelarstvu

'Posao je svakodnevan i cjelogodišnji. Preko zime ima nešto predaha, ali to je vrijeme u kojem najviše prodajemo, a glavni pčelar Marijan priprema okvire i košnice za proljeće te posjećuje edukativna predavanja i sajmove. Najviše nas veseli usred najjače paše, a to je kod nas kada cvate bagrem, sjesti ispred pčelinjaka i slušati zujanje. Kada vani ima puno hrane, pčele su nevjerojatno mirne i možete sjediti među njima bez straha da će vas napasti. Bolje je to od svake meditacije', opisuje nam Ela Naranđa, najmlađa pčelarka u obitelji, otkrivajući nam kakva im je bila sezona, koji su najveći izazovi i prepreke za pčelare u Hrvatskoj te koliko je OPG narastao u (prvih) 12 godina.