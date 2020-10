[FOTO] Iz osječkog podruma inženjera elektronike diljem svijeta odlaze lule: 'Da ih prodajem samo u Hrvatskoj, davno bih propao, a da sam želio veću zaradu, postavljao bih struju po kućama'

Izrađuje lule, uštimava klavire i pijanina, a zapravo je inženjer elektronike. Tako bi se najlakše opisao Daniel Muštran, Osječanin koji nakon završetka službenog radnog vremena odlazi u svoju radionicu. Uvijek ima pune ruke posla, a za tportal je opisao kada i kako se našao u svijetu proizvođača lula. Iza njega je više od 1000 izrađenih lula koje su iz Osijeka otputovale u sve dijelove svijeta, ima ih na Aljasci, u Južnoafričkoj Republici, Kini, Vijetnamu i Americi

'Ovo je moj ispušni ventil. Takav sam tip osobe da stalno moram nešto čačkati, a onda ako ti to još donosi neku malu zaradu... Nije to ništa veliko. Da sam htio ići u zaradu, postavljao bih struju, ličio zidove po kućama...', govori nam Osječanin koji se u svijet proizvođača lula otisnuo prije 10 godina .

'Prije nego sam se počeo baviti ovime imao sam potpuno drugi san. Bilo je gotovo sve pripremljeno. Htio sam otvoriti manju manufakturu za izradu audio opreme s elektronskim cijevima. No kada uzmete u obzir to da imate uređaj koji je težak od 40 do 50 kilograma u odnosu na lulu koja ima 60 grama, pala je druga odluka. Ovo je puno lakše, a došlo je potpuno neočekivano', otkriva Daniel, dodajući da je mislio da će naslijediti posao svojeg oca. To će se, kaže, vjerojatno i dogoditi.

'On je u mirovini, ali i dalje radi kao klavir štimer , kako se kaže po starom esekerskom, kao osoba koja ugađa klavire i pijanina', kaže Daniel, a i taj posao zna raditi. No izrada lula mu je, priznaje, draža.

'Vani, u inozemstvu, po pitanju lula situacija je nešto drugačija, pa je tamo i većina mojeg tržišta. Trenutno najviše prodajem u SAD-u, valjda zbog stila koji radim. Moje lule nisu klasična pipa. Malo su otkvačene. Za njima neće posegnuti oni koji vole danski ili talijanski stil. Amerikanci su malo liberalniji što se tiče oblika i boja, a ja ne volim klasiku. Znam to raditi, ali rijetko', govori ovaj inženjer elektronike koji se nakon završetka službenog radnog vremena u tvrtki za koju radi spušta u svoju radionicu.

Kada je izradio više od 1000 lula, prestao ih je brojati

Iz njegove radionice do sada je izišlo više od 1000 lula. Svaka je osebujna i jedinstvena. No to koliko ih je već prošlo kroz njegove ruke, prestao je brojati. Dok mu za jednostavnije modele treba dva do tri dana rada, na nekima je radio do šest tjedana!

'Lule koje želim raditi predstavljaju mi izazov, to su free hand lule. Uvijek iz bloka drveta koji imam pred sobom želim izvući maksimum, slijediti njegove linije i izraditi ono što je moguće, ono što vam je na umu u tom trenutku inspiracije. Zbog toga se teško može dogoditi da napravim nešto potpuno identično', objašnjava nam.